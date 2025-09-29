Óriási fordulat Nyugaton: a bevándorlóknak ki kell érdemelniük a letelepedési jogot

A bevándorlóknak bizonyítaniuk kell, hogy hozzájárulnak a társadalomhoz ahhoz, hogy jogot szerezzenek a Nagy-Britanniában való letelepedésre. A belügyminiszter, Mahmood Shabana a Munkáspárt konferenciáján ismertetni fogja az új feltételeket, amelyeket a migránsoknak teljesíteniük kell az állandó letelepedési engedély megszerzéséhez.

Mahmood Shabana szigorítana a migránsok helyzetén (Fotó: AFP)

A javaslatok szerint a jogszerűen érkező migránsoknak magas szintű angol nyelvtudással, bűnmentes előélettel és közösségi önkéntes munkával kell rendelkezniük ahhoz, hogy állandó letelepedési státuszt kapjanak.

Ébred a Nyugat a migránsokkal kapcsolatban?

A Munkáspárt szerint ez egyértelműen elhatárolja őket a Reform UK-tól, amely eltörölné az állandó letelepedési engedélyt, írja a BBC.

Jelenleg a migránsok öt év után kérhetik az állandó letelepedési engedélyt, ami jogot ad nekik a Nagy-Britanniában való letelepedésre, tanulásra és munkavállalásra.

A Munkáspárt tervei szerint ezt az időtartamot tíz évre kívánják emelni, és egy konzultációt jelentettek be májusban, amely a bevándorlás csökkentését célozza.

A Reform UK szerint ezt az állandó letelepedési engedélyt ötévente lejáró vízumokkal kellene helyettesíteni, ebbe beleértve a nem EU-s állampolgárokat is, akiknek már van ilyen státuszuk.

A Munkáspárt szerint ez arra kényszerítené azokat a munkavállalókat, akik évtizedek óta hozzájárulnak az Egyesült Királyság fejlődéséhez, hogy elhagyják otthonaikat és családjaikat.

Vasárnap Sir Keir Starmer miniszterelnök a BBC-nek adott interjúban „rasszistának" és „erkölcstelennek" nevezte a Reform UK politikáját.

Válaszul Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Daily Express-nek azt mondta, hogy a Munkáspárt „nem hisz a határellenőrzésben", és a miniszterelnök megjegyzését „kétségbeesett támadásnak" nevezte.

Zia Yusuf, a Reform UK szakpolitikai főnöke a BBC Breakfast műsorban azt mondta, hogy az embereknek „teljesen jogos aggályaik vannak a bevándorlással kapcsolatban", és „elég okosak ahhoz, hogy ha valaki olyan politikára szavaz, amit Starmer rasszistának nevez, akkor gondolják el, mit gondolhat Starmer róluk".