Óriási fordulat Nyugaton: a bevándorlóknak ki kell érdemelniük a letelepedési jogot

A bevándorlóknak bizonyítaniuk kell, hogy hozzájárulnak a társadalomhoz ahhoz, hogy jogot szerezzenek a Nagy-Britanniában való letelepedésre. A belügyminiszter, Mahmood Shabana a Munkáspárt konferenciáján ismertetni fogja az új feltételeket, amelyeket a migránsoknak teljesíteniük kell az állandó letelepedési engedély megszerzéséhez.
A javaslatok szerint a jogszerűen érkező migránsoknak magas szintű angol nyelvtudással, bűnmentes előélettel és közösségi önkéntes munkával kell rendelkezniük ahhoz, hogy állandó letelepedési státuszt kapjanak.
A Munkáspárt szerint ez egyértelműen elhatárolja őket a Reform UK-tól, amely eltörölné az állandó letelepedési engedélyt, írja a BBC.
Jelenleg a migránsok öt év után kérhetik az állandó letelepedési engedélyt, ami jogot ad nekik a Nagy-Britanniában való letelepedésre, tanulásra és munkavállalásra.
A Munkáspárt tervei szerint ezt az időtartamot tíz évre kívánják emelni, és egy konzultációt jelentettek be májusban, amely a bevándorlás csökkentését célozza.
A Reform UK szerint ezt az állandó letelepedési engedélyt ötévente lejáró vízumokkal kellene helyettesíteni, ebbe beleértve a nem EU-s állampolgárokat is, akiknek már van ilyen státuszuk.
A Munkáspárt szerint ez arra kényszerítené azokat a munkavállalókat, akik évtizedek óta hozzájárulnak az Egyesült Királyság fejlődéséhez, hogy elhagyják otthonaikat és családjaikat.
Vasárnap Sir Keir Starmer miniszterelnök a BBC-nek adott interjúban „rasszistának" és „erkölcstelennek" nevezte a Reform UK politikáját.
Válaszul Nigel Farage, a Reform UK vezetője a Daily Express-nek azt mondta, hogy a Munkáspárt „nem hisz a határellenőrzésben", és a miniszterelnök megjegyzését „kétségbeesett támadásnak" nevezte.
Zia Yusuf, a Reform UK szakpolitikai főnöke a BBC Breakfast műsorban azt mondta, hogy az embereknek „teljesen jogos aggályaik vannak a bevándorlással kapcsolatban", és „elég okosak ahhoz, hogy ha valaki olyan politikára szavaz, amit Starmer rasszistának nevez, akkor gondolják el, mit gondolhat Starmer róluk".
Hozzátette, hogy az Egyesült Királyságnak „nem kellene külföldi állampolgároknak járó támogatásokat és jóléti ellátásokat finanszíroznia".
Korábban az Origo arról is írt, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya arra kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy erősítse meg a születés jogán járó állampolgárságra vonatkozó korlátozó rendeletet.