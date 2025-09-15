Svédország pénzt ad a migránsoknak, ha önként hazamennek

A svéd kormány bejelentette, hogy jelentős pénzügyi ösztönzőt vezet be azok számára, akik úgy döntenek, önként visszatérnek származási országukba. A program keretében akár 32 ezer eurót (több mint 12 millió forintot) is kaphat egy migráns a távozásért.

Migránsok az Idomeni vasútállomáson Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A lépés a döntéshozók szerint azt a célt szolgálja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel kezeljék a bevándorlást, és elősegítsék az önkéntes távozást. A politika a bevándorlás szabályozásáról és az erőforrások elosztásáról folytatott vitákra is reflektál.

A támogatók szerint a kezdeményezés csökkentheti a közszolgáltatásokra nehezedő nyomást, míg a kritikusok az igazságosságát és a hosszú távú hatásait kérdőjelezik meg. Az intézkedés a humanitárius kötelezettségek és a nemzeti érdekek közötti egyensúly megteremtését célzó szélesebb körű erőfeszítések része – írja a mech.eng.world.

Nemrég arról írtunk, hogy felháborító hazugságoknak nevezte Orbán Viktornak a svédországi közállapotokról kifejtett véleményét Ulf Kristersson. A svéd kormányfő az X platformon adott válaszához hozzáfűzte, hogy a magyar miniszterelnök éppen „lebontja a jogállamiságot” és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat.

László András európai parlamenti képviselő ezt nem hagyta szó nélkül.

Na, akkor szögezzünk le pár dolgot. A migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek

– világított rá a politikus közösségi oldalán.

A svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt – hívta fel a figyelmet a képviselő.

És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek

– hangsúlyozta László András.