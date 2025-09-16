Tíz éve tört ki a röszkei zavargás: rendőrökre támadtak a migránsok – videó

Feszült helyzet a határon a migránsok miatt

2015-ben soha nem látott tömegek érkeztek a Közel-Keletről és Észak-Afrikából Európába. Magyarországon naponta illegális migránsok ezrei lépték át a déli határt, ami óriási biztonsági kockázatot jelentett.

Egy migráns család a határkerítés mellett 2015. augusztus 23-án

Fotó: AFP

A magyar kormány ennek megfékezésére júliusban megkezdte a határkerítés építését, szeptember közepétől pedig büntetőjogi szankciókkal sújtotta a határzár megrongálását vagy jogellenes átlépését.

A szigorítás hatására több ezer migráns torlódott fel a szerb oldalon, Röszke térségében. A feszültség napról napra nőtt, majd szeptember 16-án kora délután robbant a helyzet.

A támadás pillanatai

Délután három óra körül a migránsok egy csoportja ultimátumot adott a hatóságoknak: azt akarták, hogy engedjék be őket Magyarországra. Miután ez elmaradt, a tömeg agresszívvá vált.

Köveket, betondarabokat, palackokat dobáltak a rendőrökre, felgyújtott gumikat görgettek a határkapu felé.

Ahmed H. Forrás: police.hu

A szerb oldalon tartózkodó Ahmed H. hangosbemondóval hergelte a tömeget, majd a támadók megpróbálták áttörni a lezárt kaput. Nőket és gyerekeket használtak élő pajzsként, hogy akadályozzák a rendőrök védekezését.

A rendőrség válasza

A magyar hatóságok előbb hangosbemondón szólították fel a tömeget a távozásra, majd könnygázt és vízágyút vetettek be. Végül rohamrendőrök és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei visszaszorították a támadókat a szerb területre.

Az összecsapásokban húsz rendőr sérült meg, közülük kettőt súlyos állapotban kellett kórházba szállítani, több újságíró is megsebesült. A helyszínen huszonkét embert fogtak el, köztük olyanokat is, akik aktívan részt vettek a támadásban.

Ahmed H. pere

A röszkei zavargás főszereplőjének tartott Ahmed H.-t néhány nappal később Győrben fogták el. Kiderült, hogy a Tablighi Jamaat nevű iszlám mozgalom tagja volt, több érvényes útlevéllel rendelkezett.

Terrorcselekmény és határzár elleni támadás miatt emeltek vádat ellene. Első fokon tíz év fegyházra ítélték, majd jogerősen öt év börtönbüntetést kapott. Büntetésének letöltése után 2019-ben kitoloncolták az országból.