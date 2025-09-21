Íme a britek nagy dobása: digitális igazolvánnyal fékeznék meg az illegális bevándorlókat

Keir Starmer brit kormányfő várhatóan a Munkáspárt szeptemberben megrendezésre kerülő konferenciáján fogja bemutatni az Egyesült Királyságban élő emberek számára bevezetni kívánt digitális személyi igazolványok tervét. A miniszterelnök az elmúlt hetekben vizsgálta az ötletet, és bár a terv részletei még kidolgozásra várnak, a bejelentés már a szeptember 28-án kezdődő éves találkozón megtörténhet. A tervvel a kormány a migránsválságot kívánja kezelni.
A Daily Mail cikke szerint Starmer elszántan halad előre a tervvel, amely az ország menekültügyi és bevándorlási rendszerének átalakítására irányuló erőfeszítések része.
A brit kormány nyomás alatt áll, hogy visszaszorítsa a migránsok rekordszámú érkezését, miközben megoldást kell találnia a több tízezer menedékkérő elszállásolásának problémájára is.
Digitális személyi igazolványt kapnának mindazok, akik jogszerűen tartózkodnak Nagy-Britanniában, függetlenül attól, hogy állampolgárok vagy legális bevándorlók. A digitális személyi felhasználható lenne foglalkoztatási igazolásra és bérleti szerződésekhez, bár a kormány még felülvizsgálja a tervet.
A miniszterelnök a hónap elején kijelentette, hogy a digitális személyi igazolványok „fontos szerepet játszhatnak” abban, hogy Nagy-Britannia kevésbé vonzóvá váljon az illegális bevándorlók számára.
A terv kritikusai azonban arra figyelmeztettek, hogy az ország élete rémálommá válhat, ha az embereket mindennapi életük során személyazonosságuk ellenőrzésére kényszerítik.
Rebecca Vincent, a Big Brother Watch szervezet képviselője a hónap elején így nyilatkozott: Míg Downing Street igyekszik látszólag tenni valamit az illegális bevándorlás ellen, mi alvajáróként sodródunk egy disztópikus rémálomba, ahol az egész lakosságnak digitális ellenőrzőponton kell átesnie, hogy mindennapi életét élhesse.
A kötelező digitális személyazonosító nem fogja megakadályozni a kis hajókkal történő átkeléseket, de terhet ró az amúgy is törvénytisztelő lakosságra. Ezzel Nagy-Britannia egy „Papírokat, kérem!” társadalommá válik
– fogalmazott.
Gracie Bradley, a Liberty szervezet képviselője szerint az új rendszer „valószínűleg még tolakodóbb, bizonytalanabb és diszkriminatívabb lesz”, mint a munkáspárti kormány 2006-ban elbukott személyi igazolvány-bevezetési terve. Tony Blair, a Munkáspárt korábbi miniszterelnökének kezdeti kártyarendszerét a 2010-ben hatalomra került koalíciós kormány elvetette.
Robert Jenrick, a konzervatív párt igazságügyi szóvivője szintén bírálta a javaslatot a hónap elején. Elmondta:
A legtöbb munkáltató, aki illegálisan foglalkoztat embereket, ezt tudatosan teszi. Ha arra kérjük őket, hogy ellenőrizzék a személyi igazolványokat a jelenlegi, már kötelező ellenőrzések helyett, az nem lesz semmilyen hatással az illegális migrációra.
A kormány szóvivője elmondta, hogy Nagy-Britannia elkötelezett a technológia használatának kiterjesztése mellett, hogy megkönnyítse az emberek számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Minden olyan komoly javaslatot megvizsgálunk, amely segíti az embereket a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, beleértve a digitális személyazonosítást is
– mondta a szóvivő egy nyilatkozatában.