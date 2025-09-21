Íme a britek nagy dobása: digitális igazolvánnyal fékeznék meg az illegális bevándorlókat

Keir Starmer brit kormányfő várhatóan a Munkáspárt szeptemberben megrendezésre kerülő konferenciáján fogja bemutatni az Egyesült Királyságban élő emberek számára bevezetni kívánt digitális személyi igazolványok tervét. A miniszterelnök az elmúlt hetekben vizsgálta az ötletet, és bár a terv részletei még kidolgozásra várnak, a bejelentés már a szeptember 28-án kezdődő éves találkozón megtörténhet. A tervvel a kormány a migránsválságot kívánja kezelni.

A tervvel a kormány a migránsválságot kívánja kezelni Fotó: AFP

A Daily Mail cikke szerint Starmer elszántan halad előre a tervvel, amely az ország menekültügyi és bevándorlási rendszerének átalakítására irányuló erőfeszítések része.

A brit kormány nyomás alatt áll, hogy visszaszorítsa a migránsok rekordszámú érkezését, miközben megoldást kell találnia a több tízezer menedékkérő elszállásolásának problémájára is.

Digitális személyi igazolványt kapnának mindazok, akik jogszerűen tartózkodnak Nagy-Britanniában, függetlenül attól, hogy állampolgárok vagy legális bevándorlók. A digitális személyi felhasználható lenne foglalkoztatási igazolásra és bérleti szerződésekhez, bár a kormány még felülvizsgálja a tervet.

A digitális személyi igazolványokkal a migránsválság ellen?

A miniszterelnök a hónap elején kijelentette, hogy a digitális személyi igazolványok „fontos szerepet játszhatnak” abban, hogy Nagy-Britannia kevésbé vonzóvá váljon az illegális bevándorlók számára.

A terv kritikusai azonban arra figyelmeztettek, hogy az ország élete rémálommá válhat, ha az embereket mindennapi életük során személyazonosságuk ellenőrzésére kényszerítik.

🇬🇧 UK Prime Minister Starmer to press ahead with digital ID plans, FT reports



British Prime Minister Keir Starmer is moving forward with plans to introduce digital identification systems as part of efforts to overhaul the country's asylum and immigration system, with an… pic.twitter.com/hULRn0NlbE — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) September 20, 2025

Rebecca Vincent, a Big Brother Watch szervezet képviselője a hónap elején így nyilatkozott: Míg Downing Street igyekszik látszólag tenni valamit az illegális bevándorlás ellen, mi alvajáróként sodródunk egy disztópikus rémálomba, ahol az egész lakosságnak digitális ellenőrzőponton kell átesnie, hogy mindennapi életét élhesse.

A kötelező digitális személyazonosító nem fogja megakadályozni a kis hajókkal történő átkeléseket, de terhet ró az amúgy is törvénytisztelő lakosságra. Ezzel Nagy-Britannia egy „Papírokat, kérem!” társadalommá válik

– fogalmazott.

Gracie Bradley, a Liberty szervezet képviselője szerint az új rendszer „valószínűleg még tolakodóbb, bizonytalanabb és diszkriminatívabb lesz”, mint a munkáspárti kormány 2006-ban elbukott személyi igazolvány-bevezetési terve. Tony Blair, a Munkáspárt korábbi miniszterelnökének kezdeti kártyarendszerét a 2010-ben hatalomra került koalíciós kormány elvetette.

Robert Jenrick, a konzervatív párt igazságügyi szóvivője szintén bírálta a javaslatot a hónap elején. Elmondta:

A legtöbb munkáltató, aki illegálisan foglalkoztat embereket, ezt tudatosan teszi. Ha arra kérjük őket, hogy ellenőrizzék a személyi igazolványokat a jelenlegi, már kötelező ellenőrzések helyett, az nem lesz semmilyen hatással az illegális migrációra.

A kormány szóvivője elmondta, hogy Nagy-Britannia elkötelezett a technológia használatának kiterjesztése mellett, hogy megkönnyítse az emberek számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Minden olyan komoly javaslatot megvizsgálunk, amely segíti az embereket a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, beleértve a digitális személyazonosítást is

– mondta a szóvivő egy nyilatkozatában.