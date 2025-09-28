Hírlevél

42 perce
Szeptember 28-án parlamenti választásokat tartanak Moldovában, amely történelmi fordulópont lehet a kelet-európai ország számára. A tét óriási: Moldovában folytatódik-e az elmúlt években felgyorsított uniós csatlakozási folyamat, vagy visszatér az ország a hagyományos orosz orientációhoz.
Moldova választásra készül: szeptember 28-án tartanak parlamenti voksolást, amely döntő fontosságú lehet az ország jövőbeli geopolitikai irányvonalát illetően.

Moldova
Maia Sandu, az Európa-párti elnök a Moldovai Köztársaság Függetlenség Napján a fővárosban, Kisinyovban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Véronique Popinet)

Moldova jövőt választ

A Nyugat-barát, EU-párti és Románia felé nyitó kormánypárt, a Maia Sandu elnökhöz kötődő Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) a 2022-ben megszerzett tagjelölti státuszt szeretné mielőbb teljes tagsággá váltani, akár már 2028–2029-re előrehozva a céldátumot.

Velük szemben áll az oroszbarát ellenzéki Hazafias Blokk, amely a semlegességhez és Moszkva felé épített kapcsolatokhoz térne vissza. A közvélemény-kutatások szerint a két politikai tömb fej fej mellett halad, így minden szavazat döntő lehet – írja a Reuters.

Pro-European Moldovan citizens on the day of the Republic of Moldova s Independence Day celebration in the capital Chisinau on Stefan cel Mare Square.. Citoyens moldaves pro-europeens le jour de la fete de lindependance de la republique de Moldavie a la capitale, Chisinau sur la place Stefan cel Mare. (Photo by Véronique Popinet / Hans Lucas via AFP)
Európa-párti moldovai állampolgárok a Moldova Köztársaság Függetlenség Napjának ünnepségén a fővárosban, Kisinyovban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Véronique Popinet)

Maia Sandu szeptember 22-én arról beszélt, hogy az ország függetlenségét veszélyeztetné, ha a választásokon az oroszbarát politikai erők érnének el sikert. Sandu szerint ez akár egy orosz invázióhoz is vezethetne az odesszai régióban 

- írta az aif.ru.

Moldovában a hatalom megoszlik a közvetlenül választott elnök és a parlament által kinevezett miniszterelnök között. Az elnök irányítja a külpolitikát és a biztonságot, míg a miniszterelnök és a kabinet a napi kormányzást.

Ha a PAS súlyos vereséget szenved, Sandu kénytelen lehet megosztani a hatalmat Dodonnal, aki miniszterelnök lehet. Dodon korrupciós vádak miatt korábban házi őrizetben volt. Az Alternatív blokk – amelyet Ion Ceban, a főváros, Kisinyov polgármestere és a tavalyi elnökválasztás második helyezettje, Alexandru Stoianoglo vezet – a kiábrándult centristák szavazatait igyekszik megnyerni, bár kritikusai szerint a párt csak névlegesen Európa-párti.

A kampányt éles belpolitikai megosztottság és intenzív információs háború kíséri. A kormány az orosz befolyást hangsúlyozza, míg az ellenzék szerint a hatalom Brüsszel és Bukarest érdekeit szolgálja, és adminisztratív eszközökkel próbálja gyengíteni riválisait. Megfigyelők szerint egy szoros eredmény könnyen elhúzódó politikai válsághoz, sőt instabilitáshoz vezethet, ami az egész régióra kihatással lehet.

Moldovában két pártot is kizártak a parlamenti választásból

A választási bizottság törölte a szavazólapról a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot, miután egy bírósági határozat már - egy évre szólóan - korlátozta annak politikai tevékenységét. A moldovai választási hatóságok nem engedélyezték egy nyugaton oroszbarátként számon tartott pártnak az indulást a vasárnapi parlamenti választásokon.

A döntés nyomán harminchat jelölt került le a választási listákról.

 A párt közleményben utasította vissza a határozatot.

 A párt ellen jelenleg tiltott pártfinanszírozás miatt vizsgálat folyik, vezetőjét, Irina Vlahot pedig a héten több európai uniós tagállam szankcióval sújtotta orosz beavatkozás segítésének gyanúja miatt. 

A moldovai választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot is,  illegális finanszírozásra hivatkozva. A moldovai központi választási bizottság a rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szolgálatok megállapításai alapján zárta ki a pártot, mert az illegális és külföldi forrásokat használt - közölte a bizottság. Azt is feltételezik, hogy a párt a Moszkvában élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párt utódjaként működik. 

A párt vezetője, Victoria Furtuna a döntést elfogultnak nevezte, és közölte, hogy fellebbeznek ellene.

A választás előtti legutóbbi felmérések szerint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) elveszítheti többségét. A közvélemény-kutatások szerint a PAS továbbra is a legnagyobb párt marad és várhatóan a Hazafias Blokk szorosan követi majd a második helyen. Szakértől szerint ilyen esetben a kisebb pártok döntő szerepet játszhatnak.

 

