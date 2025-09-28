Moldova választásra készül: szeptember 28-án tartanak parlamenti voksolást, amely döntő fontosságú lehet az ország jövőbeli geopolitikai irányvonalát illetően.

Maia Sandu, az Európa-párti elnök a Moldovai Köztársaság Függetlenség Napján a fővárosban, Kisinyovban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Véronique Popinet)

Moldova jövőt választ

A Nyugat-barát, EU-párti és Románia felé nyitó kormánypárt, a Maia Sandu elnökhöz kötődő Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) a 2022-ben megszerzett tagjelölti státuszt szeretné mielőbb teljes tagsággá váltani, akár már 2028–2029-re előrehozva a céldátumot.

Velük szemben áll az oroszbarát ellenzéki Hazafias Blokk, amely a semlegességhez és Moszkva felé épített kapcsolatokhoz térne vissza. A közvélemény-kutatások szerint a két politikai tömb fej fej mellett halad, így minden szavazat döntő lehet – írja a Reuters.

Európa-párti moldovai állampolgárok a Moldova Köztársaság Függetlenség Napjának ünnepségén a fővárosban, Kisinyovban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Véronique Popinet)

Maia Sandu szeptember 22-én arról beszélt, hogy az ország függetlenségét veszélyeztetné, ha a választásokon az oroszbarát politikai erők érnének el sikert. Sandu szerint ez akár egy orosz invázióhoz is vezethetne az odesszai régióban

- írta az aif.ru.

Moldovában a hatalom megoszlik a közvetlenül választott elnök és a parlament által kinevezett miniszterelnök között. Az elnök irányítja a külpolitikát és a biztonságot, míg a miniszterelnök és a kabinet a napi kormányzást.

Ha a PAS súlyos vereséget szenved, Sandu kénytelen lehet megosztani a hatalmat Dodonnal, aki miniszterelnök lehet. Dodon korrupciós vádak miatt korábban házi őrizetben volt. Az Alternatív blokk – amelyet Ion Ceban, a főváros, Kisinyov polgármestere és a tavalyi elnökválasztás második helyezettje, Alexandru Stoianoglo vezet – a kiábrándult centristák szavazatait igyekszik megnyerni, bár kritikusai szerint a párt csak névlegesen Európa-párti.

A kampányt éles belpolitikai megosztottság és intenzív információs háború kíséri. A kormány az orosz befolyást hangsúlyozza, míg az ellenzék szerint a hatalom Brüsszel és Bukarest érdekeit szolgálja, és adminisztratív eszközökkel próbálja gyengíteni riválisait. Megfigyelők szerint egy szoros eredmény könnyen elhúzódó politikai válsághoz, sőt instabilitáshoz vezethet, ami az egész régióra kihatással lehet.