Az orosz hadsereg vagy a francia vonul be Moldovába? Jön Európa legbotrányosabb választása

Moldova választásra készül: szeptember 28-án tartanak parlamenti voksolást, amely döntő fontosságú lehet az ország jövőbeli geopolitikai irányvonalát illetően.
A Nyugat-barát, EU-párti és Románia felé nyitó kormánypárt, a Maia Sandu elnökhöz kötődő Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) a 2022-ben megszerzett tagjelölti státuszt szeretné mielőbb teljes tagsággá váltani, akár már 2028–2029-re előrehozva a céldátumot.
Velük szemben áll az oroszbarát ellenzéki Hazafias Blokk, amely a semlegességhez és Moszkva felé épített kapcsolatokhoz térne vissza. A közvélemény-kutatások szerint a két politikai tömb fej fej mellett halad, így minden szavazat döntő lehet – írja a Reuters.
Maia Sandu szeptember 22-én arról beszélt, hogy az ország függetlenségét veszélyeztetné, ha a választásokon az oroszbarát politikai erők érnének el sikert. Sandu szerint ez akár egy orosz invázióhoz is vezethetne az odesszai régióban
Moldovában a hatalom megoszlik a közvetlenül választott elnök és a parlament által kinevezett miniszterelnök között. Az elnök irányítja a külpolitikát és a biztonságot, míg a miniszterelnök és a kabinet a napi kormányzást.
Ha a PAS súlyos vereséget szenved, Sandu kénytelen lehet megosztani a hatalmat Dodonnal, aki miniszterelnök lehet. Dodon korrupciós vádak miatt korábban házi őrizetben volt. Az Alternatív blokk – amelyet Ion Ceban, a főváros, Kisinyov polgármestere és a tavalyi elnökválasztás második helyezettje, Alexandru Stoianoglo vezet – a kiábrándult centristák szavazatait igyekszik megnyerni, bár kritikusai szerint a párt csak névlegesen Európa-párti.
A kampányt éles belpolitikai megosztottság és intenzív információs háború kíséri. A kormány az orosz befolyást hangsúlyozza, míg az ellenzék szerint a hatalom Brüsszel és Bukarest érdekeit szolgálja, és adminisztratív eszközökkel próbálja gyengíteni riválisait. Megfigyelők szerint egy szoros eredmény könnyen elhúzódó politikai válsághoz, sőt instabilitáshoz vezethet, ami az egész régióra kihatással lehet.
A választási bizottság törölte a szavazólapról a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot, miután egy bírósági határozat már - egy évre szólóan - korlátozta annak politikai tevékenységét. A moldovai választási hatóságok nem engedélyezték egy nyugaton oroszbarátként számon tartott pártnak az indulást a vasárnapi parlamenti választásokon.
A döntés nyomán harminchat jelölt került le a választási listákról.
A párt közleményben utasította vissza a határozatot.
A párt ellen jelenleg tiltott pártfinanszírozás miatt vizsgálat folyik, vezetőjét, Irina Vlahot pedig a héten több európai uniós tagállam szankcióval sújtotta orosz beavatkozás segítésének gyanúja miatt.
A moldovai választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot is, illegális finanszírozásra hivatkozva. A moldovai központi választási bizottság a rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szolgálatok megállapításai alapján zárta ki a pártot, mert az illegális és külföldi forrásokat használt - közölte a bizottság. Azt is feltételezik, hogy a párt a Moszkvában élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párt utódjaként működik.
A párt vezetője, Victoria Furtuna a döntést elfogultnak nevezte, és közölte, hogy fellebbeznek ellene.
A választás előtti legutóbbi felmérések szerint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) elveszítheti többségét. A közvélemény-kutatások szerint a PAS továbbra is a legnagyobb párt marad és várhatóan a Hazafias Blokk szorosan követi majd a második helyen. Szakértől szerint ilyen esetben a kisebb pártok döntő szerepet játszhatnak.