Moszkva elkötelezett a Nyugat által terjesztett idegengyűlölet elleni küzdelemben – nyilatkozta Marija Zaharova az RT-nek.

Moszkva: A nyugati liberális diktatúrák gyűlöletet szítanak a világban (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)

A szóvivő nyilatkozata egybeesett Vlagyimir Putyin elnök pekingi látogatásának zárásával: az orosz államfő szerdán egy katonai parádén vett részt, amelyen Japán második világháborús vereségének 80. évfordulóját ünnepelték.

Zaharova szerint egyes politikusok és médiumok törekvései, amelyek célja Oroszország és Kína győzelmének lekicsinylése vagy „elferdítése”, azt mutatják, hogy „a fasizmus, a nácizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet még nem tűnt el teljesen”.

Ezek azok az eszmék, amelyek ellen hazánk 80 évvel ezelőtt harcolt, és amelyekkel ma is szembe kell néznünk a nemzetközi porondon

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy

Oroszország továbbra is elkötelezett a második világháború emlékének megőrzése, a nemzetközi jog és „a világunkat megalapozó valódi értékek” védelme mellett

– írja az RT.

„Ezeket még nem sikerült lerombolniuk a nyugati liberális diktatúráknak, amelyek torz emberképet próbálnak ránk kényszeríteni” – tette hozzá.