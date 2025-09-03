Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Oroszország

Moszkva: A nyugati liberális diktatúrák gyűlöletet szítanak a világban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország továbbra is ellenáll minden kísérletnek, amely a második világháború örökségének meghamisítására irányul – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországZaharovaidegengyűlöletnyugatdiktatúra

Moszkva elkötelezett a Nyugat által terjesztett idegengyűlölet elleni küzdelemben – nyilatkozta Marija Zaharova az RT-nek.

Moszkva: A nyugati liberális diktatúrák gyűlöletet szítanak a világban (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)
Moszkva: A nyugati liberális diktatúrák gyűlöletet szítanak a világban (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)

A szóvivő nyilatkozata egybeesett Vlagyimir Putyin elnök pekingi látogatásának zárásával: az orosz államfő szerdán egy katonai parádén vett részt, amelyen Japán második világháborús vereségének 80. évfordulóját ünnepelték.

Zaharova szerint egyes politikusok és médiumok törekvései, amelyek célja Oroszország és Kína győzelmének lekicsinylése vagy „elferdítése”, azt mutatják, hogy „a fasizmus, a nácizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet még nem tűnt el teljesen”.

Ezek azok az eszmék, amelyek ellen hazánk 80 évvel ezelőtt harcolt, és amelyekkel ma is szembe kell néznünk a nemzetközi porondon

 – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy 

Oroszország továbbra is elkötelezett a második világháború emlékének megőrzése, a nemzetközi jog és „a világunkat megalapozó valódi értékek” védelme mellett

 – írja az RT.

„Ezeket még nem sikerült lerombolniuk a nyugati liberális diktatúráknak, amelyek torz emberképet próbálnak ránk kényszeríteni” – tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!