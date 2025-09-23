Hírlevél

Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

NATO

A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra

27 perce
A NATO főtitkára kijelentette, hogy a szövetség kész keményebben fellépni Oroszországgal szemben, ha szükséges. Rutte hangsúlyozta, hogy az észt légtér megsértésekor nem állt fenn közvetlen veszély, ezért elkerülhető volt az eszkaláció. Eközben Lengyelország és Svédország is jelezte, hogy szükség esetén katonai erővel megvédi légterét. Oroszország teszteli a NATO-t?
NATOOroszországorosz dróndrónincidensorosz vadászgépSvédország

Mark Rutte NATO főtitkár kijelentette, hogy a NATO készen áll „ráijeszteni” Oroszországra. Korábban több orosz provokáció is történt, amiről itt olvashat bővebben: Oroszország provokálja a NATO-t, de mi a céljuk? A főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „túl korai lenne kijelenteni”, összefüggésben áll-e a dániai drónincidens az orosz provokációkkal. A dánok jelenleg elemzik az eseményt – mondta a NATO főtitkára, miután a dán miniszterelnökkel, Mette Frederiksen-nel folytatott telefonbeszélgetést.

Mark Rutte: A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra
Fotó: JOHN THYS / AFP

A NATO kész keményebb válaszlépésekre

De mindig a helyzet kiértékelése alapján kell eljárnunk – mondta, majd Rutte azt is megjegyezte, hogy a NATO pilótái, akik kísérték az orosz repülőgépeket az észt légtérből, nem észleltek „közvetlen fenyegetést”.

Az észt légtér legutóbbi megsértése során a NATO erői gyorsan elfogták és kísérték a gépeket anélkül, hogy eszkalálták volna a konfliktust, nem állt fenn közvetlen fenyegetés

 – mondta.

Oroszország teszteli a NATO-t

Az elmúlt hetekben több orosz légtérsértés történt NATO-tagállamokban, köztük Lengyelországban, Romániában és Észtországban. Az orosz drónok és vadászgépek behatolásai miatt a NATO 4. cikkelye alapján konzultációk kezdődtek, és elindult az Eastern Sentry hadművelet a NATO keleti szárnyának megerősítésére. Bár Moszkva tagadja a szándékos provokációt, szakértők szerint Oroszország a szövetség reakcióit teszteli, miközben üzenni próbál a Kijevet támogató országoknak.

Szeptember 22-én Koppenhágában a helyi repülőteret egy drónfenyegetés miatt átmenetileg lezárták. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Dánia és Norvégia fő repülőterei órákra leálltak hétfő este, miután azonosítatlan drónokat észleltek a légterükben. Pal Jonson svéd védelmi miniszter kijelentette: Svédország erőt fog alkalmazni, ha Oroszország megsérti a légterüket – írja az unian.ua.

 

