Mark Rutte NATO főtitkár kijelentette, hogy a NATO készen áll „ráijeszteni” Oroszországra. Korábban több orosz provokáció is történt, amiről itt olvashat bővebben: Oroszország provokálja a NATO-t, de mi a céljuk? A főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „túl korai lenne kijelenteni”, összefüggésben áll-e a dániai drónincidens az orosz provokációkkal. A dánok jelenleg elemzik az eseményt – mondta a NATO főtitkára, miután a dán miniszterelnökkel, Mette Frederiksen-nel folytatott telefonbeszélgetést.

Mark Rutte: A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra

Fotó: JOHN THYS / AFP

A NATO kész keményebb válaszlépésekre

De mindig a helyzet kiértékelése alapján kell eljárnunk – mondta, majd Rutte azt is megjegyezte, hogy a NATO pilótái, akik kísérték az orosz repülőgépeket az észt légtérből, nem észleltek „közvetlen fenyegetést”.

Az észt légtér legutóbbi megsértése során a NATO erői gyorsan elfogták és kísérték a gépeket anélkül, hogy eszkalálták volna a konfliktust, nem állt fenn közvetlen fenyegetés

– mondta.

Oroszország teszteli a NATO-t

Az elmúlt hetekben több orosz légtérsértés történt NATO-tagállamokban, köztük Lengyelországban, Romániában és Észtországban. Az orosz drónok és vadászgépek behatolásai miatt a NATO 4. cikkelye alapján konzultációk kezdődtek, és elindult az Eastern Sentry hadművelet a NATO keleti szárnyának megerősítésére. Bár Moszkva tagadja a szándékos provokációt, szakértők szerint Oroszország a szövetség reakcióit teszteli, miközben üzenni próbál a Kijevet támogató országoknak.

Szeptember 22-én Koppenhágában a helyi repülőteret egy drónfenyegetés miatt átmenetileg lezárták. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Dánia és Norvégia fő repülőterei órákra leálltak hétfő este, miután azonosítatlan drónokat észleltek a légterükben. Pal Jonson svéd védelmi miniszter kijelentette: Svédország erőt fog alkalmazni, ha Oroszország megsérti a légterüket – írja az unian.ua.