„Le kell lőni az orosz gépeket?” – kemény üzenetet küldött Moszkvának a Nyugat

A NATO tagországaiban az elmúlt hetekben több, úgynevezett hibrid támadásként értékelt esemény történt: ismeretlen drónok jelentek meg dán repülőterek és katonai bázisok fölött, orosz vadászgépek repültek be Észtország légterébe, orosz gyártmányú harci drónok tűntek fel Lengyelország fölött, sőt egy orosz katonai repülőgép egy német fregattot közelített meg a Balti-tengeren, írja a Tagesschau.

Boris Pistorius (SPD) német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Annette Riedl)

Boris Pistorius a közelmúltban úgy fogalmazott: Moszkva egyre gyakrabban és egyre intenzívebben teszteli a NATO-tagállamok határait.

Aggodalmak az eszkaláció miatt

A szövetségesek komoly aggodalommal figyelik a fejleményeket, hiszen a folyamatos incidensek növelik a félreértésekből fakadó eszkaláció kockázatát. A német védelmi miniszter szerint ezért létfontosságú, hogy a NATO egységesen, de megfontoltan reagáljon, és ne engedjen a provokációknak.

A kérdés azonban nyitott: mi számít megfelelő válasznak? Hogyan lehet határt szabni egy olyan államnak, amely a hibrid támadásokat tudatos politikai eszközként alkalmazza?

A fórumon az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg, az Európai Bizottság, a NATO képviselői és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője, Rafael Grossi is részt vesznek.

Wadephul német külügyminiszter a keleti szárny megerősítése mellett érvel: több légvédelmi kapacitás, a Balti-tenger védelmének fokozása és az újabb, immár 19. szankciós csomag bevezetése mellett.

„Oroszországnak tudnia kell: mindig válaszolni fogunk. Nem hagyjuk, hogy katonailag nyomás alá helyezzenek minket” – hangsúlyozta.

Ugyanakkor a NATO és az EU belső vitái jól mutatják, mennyire megosztó kérdés például, hogy le kell-e lőni azokat az orosz vadászgépeket, amelyek megsértik a szövetség légterét. Pistorius óvatosságra int:

Nem segít, ha felelőtlen követelésekkel állunk elő. A válasznak higgadtnak, világosnak és arányosnak kell lennie.

Wie gefährlich ist die aktuelle Lage zwischen Russland und der NATO?

Ex-General Erich Vad warnt im Gespräch: „Wir brauchen dringend wieder Gesprächskanäle – sonst wird es brandgefährlich.“



👉 Sein Appell: Diplomatie und Dialog statt Eskalation.#Diplomatie #Frieden… pic.twitter.com/qt8vinM65e — BSW.Niedersachsen (@bsw_vg_nds) September 29, 2025

NATO: Konkrét lépések és szolidaritás

A német Bundeswehr dán kérésre támogatja az EU-tagállamok kormányfőinek közelgő koppenhágai csúcstalálkozójának biztosítását. Lengyelország védelme érdekében pedig további német Eurofighterek vesznek részt a NATO légirendészeti missziójában.

A legfontosabb német hozzájárulás azonban a litvániai Bundeswehr-dandár felállítása, amely az első, külföldön állandóan állomásozó német brigád lesz. A dandár központi logisztikai bázisát Pistorius és litván kolléganője, Dovile Sakaliene ma nyitja meg Ruklában.

Jelenleg mintegy 400 katona szolgál a helyszínen, de 2027 végére a dandár teljes létszáma eléri majd a 4800 katonát és a 200 civil szakembert.