Így nyeli el a klímaideológia az adófizetők pénzét

A Junge Freiheit legújabb cikkében szereplő számok sokkolóak. Habár a német gazdaság gyengélkedik, az ideológiailag fontos terülteken – mint amilyen a zöldítés – óriási pénzek mozdultak meg. Megint más területeken, mint amilyen a kultúra is, csökkentették a támogatást.
Nemrég jelent meg a német szövetségi kormányzat 30. támogatási jelentése, az abban szereplő számok pedig sokkolóak. Jövőre a teljes támogatási összeg közel 78 milliárd euró lesz. Ez 33 milliárddal több, mint 2023-ban. A vállalatoknak és iparágaknak nyújtott közvetlen szövetségi pénzügyi támogatás 2024-re meghaladta az 59 milliárd eurót. 2019-ben ez az összeg még csak 10,5 milliárd euró volt.
A különösen érdekes részek azonban a zöld fejlesztések és a kulturális és lakhatási támogatások.
A lakhatási támogatások 13,6 milliárd euróról a tervezett 16,6 milliárd euróra emelkednek 2026-ra. Ez nemcsak a szociális lakásokra szánt szövetségi finanszírozás növelését jelenti a tömeges bevándorlás következményeinek elviselhetőbbé tétele érdekében, hanem konkrétan az „energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézkedések” előmozdítását is.
A helyzet ugyanis az, hogy csak kevesen engedhetnek meg maguknak olyan drága fűtési megoldásokat, mint amilyen a hőszivattyú. Ezek nélkül azonban a lakások nem lennének elég zöldek, így a kormány kénytelen ezeket is támogatni.
A hátborzongató azonban az, hogy mi tartozik a 2023 és 2026 közötti beszámolási időszakban 6,5 milliárd euróról 5,1 milliárd euróra csökkentendő adókedvezmények közé: Ez elsősorban a „kulturális és szórakoztató szolgáltatásokra”, például könyvekre, jegyekre és újságokra, valamint a vendéglátóiparra vonatkozó hét százalékos „csökkentett” áfakulcsot, illetve a vasárnapi, ünnepnapi és éjszakai munkavégzésért járó törvényes vagy kollektív szerződéses pótlékok adómentességét érinti.
Az ebbe a kategóriába tartozókat pedig nem biztos hogy vigasztalják a zöld célok.
A szövetségi pénzügyminisztérium végső soron a támogatások mintegy 45 milliárd eurós gigantikus növekedését a megújuló energiák előmozdítására vonatkozó felár (EEG) költségeivel indokolja, amelyet a szövetségi kormány 2024 óta átvállal.
A támogatási jelentés szerint a „finanszírozási prioritások” az „ökológiai és digitális átalakulás, valamint a társadalmi szempontok” voltak. Ezek közé tartoztak a közlekedés és a meglévő épületállomány dekarbonizációjára, a hidrogénhajtású technológiák bevezetésének előmozdítására, a mikroelektronikára és a szociális lakásokra vonatkozó intézkedések.
A pénzügyi támogatási összeg mintegy 90 százaléka 2025-ben környezetvédelmi és klímavédelmi célok eléréséhez fog hozzájárulni – más szóval, az energetikai átállás, a klímaideológia és a tömeges bevándorlás nélkül az 503 milliárd eurós szövetségi költségvetés több tízmilliárd euróval kisebb is lehetne.
Ez jól mutatja, hogy hová is vezet ha a gazdasági racionalitások helyett egy ország az ideológiát helyezi előtérbe.