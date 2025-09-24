Hírlevél

Rendkívüli

Világrengető felfedezés: párhuzamos univerzumba nyíló féregjáratot észlelhettek

Bréma

A baloldali vezetés meztelenre vetkőztetné a köztisztviselőket Németországban

A baloldali fellegvárként számontartott Bréma városában szintet lépett a vezetés. Németországban a jobboldali szélsőségek erősödésére hivatkozva már meztelenre vetkőztetnék a köztisztviselőket, alkotmányellenes tetoválások után kutatva.
BrémaNémetországbaloldal

Bréma az egyik legnagyobb baloldali fellegvár, a képviselők pedig döntöttek. A Németországi város vezetése már meztelenre vetkőztetné a köztisztviselőket, hogy alkotmányellenes tetoválásokat keressenek. A döntést egyértelműen az AfD erősödésével hozzák kapcsolatba – írja a Junge Freiheit.

Németország egyik városa szintet lépett
Németország egyik városa szintet lépett 
Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Brém a jobboldali szélsőségek erősödésére hivatkozva szigorítani kívánja a köztisztviselők felvételi eljárást. A vonatkozó törvényjavaslatot a szenátus csütörtökön elfogadta, de a tartományi parlament szavazása még várat magára. A döntés értelmében azonban egészen abszurd helyzet állna elő. 

Ha ugyanis úgy ítélik meg hogy szükséges, akkor az adott posztra jelentkezőt le is vetkőztethetik, hogy így keressenek rajta alkotmányellenes tetoválásokat. 

A terv szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal a jövőben akkor fog beavatkozni, ha „a felvételi eljárás során vagy nyilvánosan hozzáférhető források, köztük a közösségi média alapján kétségek merülnek fel a szabad demokratikus alaprend iránti elkötelezettséggel kapcsolatban”. 

Aki nem hajlandó alávetni magát a belföldi hírszerző szolgálat átvilágításának, azt nem fogják felvenni – jelentette be a baloldali szenátus.

Björn Fecker (zöldek) örömét fejezte ki a tervekkel kapcsolatban: „A szabad, demokratikus alkotmányos rendünk ellenzőinek nincs helyük a közszolgálatban. A köztisztviselőknek különleges kötelességük a hűség az állam és az alkotmány iránt.”

A kritikák szerint egyébként a baloldali vezetés egyértelműen az erősödő AfD (Alternatíva Németországért) ellen hozta a javaslatot. Ez már csak azért is szép, mert még Bréma hatóságainak saját jelentése is kimutatta , hogy a városban lényegesen több az erőszakos baloldali szélsőséges, mint a jobboldali szélsőséges.

 

