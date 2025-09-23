A legrosszabbra készül Németország

Ralf Hoffmann, a német hadsereg főorvosa a Reutersnek adott interjújában kifejtette, hogy a sebesültek pontos száma természetesen függ a harcok intenzitásától és a bevetett egységektől, de Németország napi ezer sebesülttel számol, ami önmagában is döbbenetes.

Németország napi ezer sebesülttel számol egy Oroszország elleni háború esetén (Illusztráció, forrás: AFP)

Reálisan körülbelül 1000 sebesült katonáról beszélünk naponta

– nyilatkozta.

A NATO már régóta figyelmeztet arra, hogy Oroszország 2029-től képes lehet egy támadás megindítására. Bár Moszkva kategorikusan visszautasítja ezeket a feltételezéseket, az orosz vadászgépek és drónok egyre gyakoribb behatolása a NATO légtérbe aggodalmat kelt a nyugat-európai országokban.

Az orosz–ukrán háború tanulságait levonva a német hadsereg folyamatosan adaptálja orvosi kiképzését.

Hoffmann rámutatott, hogy az ukrajnai háború drámaian megváltoztatta a hadviselés természetét. A korábbi lőtt sérülések helyett most a drónok és az úgynevezett kamikaze robotrepülőgépek okozta robbanásos sérülések és égési sebek dominálnak. Ez új kihívások elé állítja az egészségügyi személyzetet.

Az ukrán katonák beszámolói szerint a frontvonal mindkét oldalán körülbelül 10 kilométeres sávot „halálzónának” neveznek, ahol a drónok állandó jelenléte miatt rendkívül nehéz a sebesültek gyors evakuálása. Ez azt jelenti, hogy a sérült katonákat gyakran órákig kell stabilizálni a frontvonalban, mielőtt biztonságosan el lehetne szállítani őket.

A német hadsereg ezért rugalmas szállítási lehetőségeket tervez a sebesültek számára. Az ukrán tapasztalatok alapján kórházvonatok és -buszok bevetését fontolgatják, valamint bővítik a légi evakuálási kapacitásukat is. A sebesülteket először a frontvonalban látnák el, majd Németországba szállítanák további kezelésre, elsősorban civil kórházakba.

Hoffmann becslése szerint ehhez körülbelül 15 000 kórházi ágyra lenne szükség Németország teljes, 440 000 ágyas kapacitásából, ami jelentős terhelést jelentene az egészségügyi rendszer számára. A német hadsereg 15 000 fős egészségügyi szolgálatát is bővíteni tervezik, hogy meg tudjanak felelni a jövőbeli kihívásoknak.