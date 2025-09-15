Döbbenetes lépésre szánta el magát Németország, ez mindent megváltoztat

Az Alexander Dobrindt vezette szövetségi belügyminisztérium újabb afganisztáni kitoloncolásokat készít elő. Ezzel Németország bevándorlási politikája radikális fordulatot vehet – írja a Bild.

Németország változtat migrációs politikáján

Fotó: MUSTAFA NOORI / Middle East Images

A hírek szerint a háttérben a kormányzat a tálib vezetéssel is egyeztetett. Amennyiben a tervek sikeresek, úgy sokkal könnyebben, rendszeresebben és nagyobb mértékben fogják végrehajtani a kitoloncolásokat, mint korábban. Az afgán állampolgárokat így a tervek szerint a jövőben menetrend szerinti járatokkal szállítják majd haza.

A Bild információ szerint egyébként a német kormány képviselői jelenleg is tárgyalásokat folytatnak a tálib vezetőkkel. Szeptember elején a szövetségi belügyminisztérium német küldöttsége Katarban találkozott az afgánokkal, hogy rendszeres kitoloncolási mechanizmust hozzon létre.

Amióta az iszlamista tálibok 2021 nyarán hatalomra kerültek, mindössze két kitoloncolási járat indult Németországból Afganisztánba. 2024 őszén 28 afgán súlyos bűnözőt, 2025 júliusában pedig 81-et toloncoltak ki.

Összehasonlításképpen, 2015 és 2024 között a német rendőrség 108 409 súlyos bűncselekményt regisztrált , amelyekben legalább egy afgán gyanúsított volt.

A jogvédő szervezetek azonban tiltakoznak az eljárások ellen, miután véleményük szerint az Afganisztánban fennálló helyzet miatt sérti a nemzetközi jogot az intézkedés.