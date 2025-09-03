Migránsok: tragikusabb a helyzet Németországban, mint azt jósolták

Thilo Sarrazin volt német pénzügyminiszter szerint Németország leépülése durvább mértéket ölt, mint azt 15 évvel ezelőtt megjelent könyvében jósolta. A tömeges bevándorlás, a bűnözési mutatók romlása, az oktatás és szakképzés súlyos hiányosságai és a gyenge gazdaság teljesítmény csak a hab a tortán. Sarrazin szerint a kérdés nem az, hogy Németország létezik-e majd 100 év múlva, hanem, hogy az itt élő emberek németek lesznek-e, vagy lesz-e bármi közük a német kultúrához – írja a tichyseinblick.de.

A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek Németországban

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Tizenöt évvel a „Deutschland schafft sich ab” (Németország megszünteti önmagát) című könyv megjelenése után a szerző most mérlegelte a helyzetet és megdöbbentő következtetésre jutott:

A helyzet rosszabb, mint amire akkor számítottam.

Mi meg tudjuk csinálni! – vagy lehet inkább mégse

Angela Merkel híres mondása volt a „Mi meg tudjuk csinálni”. Azóta a német migrációs politika sikerességét rengetegen megkérdőjelezték. Sarrazin szerint a migránsok munkaerőpiaci integrációja nem hozta meg a várt eredményeket és a statisztikák alapján a lakosság legalsó 30 százaléka gyakorlatilag nem járul hozzá a költségvetéshez, ami komoly terhet jelent az államra nézve. Különösen a Bürgergeld (szociális segély) költségei nőttek a bevándorlás hatására. A szakértő szerint a migrációs kérdések minden nyugat-német nagyvárosban befolyásolják a lakhatás, az oktatás és más társadalmi problémák kezelését – írta meg a WELT.

Migráns késelt Németországban – nőket védett az áldozat

Augusztus végén egy 21 éves amerikai fiatalembert sebesítettek meg súlyosan ázsiai bevándorlók. A férfi óriási bátorságról tett tanúbizonyságot, azonban ennek súlyos ára lett: két nőt próbált megvédeni Drezdában egy villamoson, ahol egy csoport férfi zaklatta a őket az éjszakai járaton. A fiatal férfit az arcán szúrták meg késsel többször, aki súlyos sérülésekkel került kórházba.

Németország nem tudja hazaküldeni a bevándorlókat

A német kormány hiába próbált az év első felében visszaküldeni több mint 20 ezer migránst más uniós országokba, csak minden hetedik esetben volt sikeres az átadás. A legtöbb EU-tagállam elutasítja a visszafogadási kérelmeket – Németország ezzel szemben sokkal engedékenyebb a hasonló kérésekkel szemben. A statisztikák szerint Olaszország egyetlen migránst sem vett vissza Németországtól az év első felében, holott 3.824 visszaküldési kérelem érkezett az olasz hatóságokhoz.