Új katonai szuperhatalom születik Európában

Németország védelmi minisztere aggodalmát fejezte ki a német fegyveres erők és más szervezetek által használt Intelsat műholdak közelében lévő két műhold miatt. Egy berlini űrkonferencián így fogalmazott: „Oroszország és Kína az elmúlt években gyorsan bővítette űrhadviselési képességeit.”

Németország védelmi minisztere aggodalmát fejezte ki: Oroszország és Kína az elmúlt években gyorsan bővítette űrhadviselési képességeit (Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA)

Megzavarhatják a műholdak működését, elvakíthatják, manipulálhatják vagy akár kinetikusan meg is semmisíthetik őket.

Elmondása szerint a német hadsereget már érték zavaró támadások. Az Intelsat egy amerikai–luxemburgi cég, amely több mint 50 műholdat üzemeltet, és amelyeket magáncégek, valamint kormányzati szervek is használnak.

A szóban forgó két orosz műholdat – amelyeket 2014-ben és 2023-ban bocsátottak fel – régóta azzal vádolják, hogy „lófrálnak” és „lehallgatnak” másokat azáltal, hogy a közelükben állnak meg. A francia Aldoria űrstartup arról számolt be, hogy 2024 májusában megfigyeltek egy orosz műholdat, amely „hirtelen közel került” egy másikhoz.

Egy évvel korábban az amerikai Slingshot Aerospace cég „barátságtalan” viselkedésről adott hírt.

A geostacionárius műholdak ritkán mozognak, általában éveket töltenek ugyanabban a pozícióban.

A figyelmeztetés egy olyan találgatás közepette hangzott el, miszerint Oroszország állhat a dán repülőterek ezen a héten történt megzavarását okozó drónok mögött.

Ez azután történt, hogy a múlt héten NATO-gépeket riasztottak, miután orosz repülőgépek megsértették az észt légteret. Sean Bell katonai elemző szerint az egyik orosz műhold által megfigyelt legközelebbi megállás körülbelül 10 kilométerre volt – ez űrbeli viszonylatban rendkívül közel van, különösen mivel a műholdak másodpercenként nagyjából 3 kilométeres sebességgel haladnak.

„Időről időre közelebb kerül az egyikhez, majd a másikhoz – szinte teszteli, mennyire tud közel menni” – mondta a Sky Newsnak.

Mindenképpen fenyegetést jelent a katonai kommunikációnkra, valamint potenciálisan az űrbe telepített képességeinkre

– tette hozzá.

Bell szerint egy másik műhold közelében való működés lehetőséget adhat egy ellenséges államnak a kommunikáció zavarására vagy manipulálására.