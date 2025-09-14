Hihetetlen, hogy mi történik Nepálban

Sushila Karki letette a hivatali esküt Nepál ideiglenes miniszterelnökeként, ezzel lezárva a napokig tartó találgatásokat arról, ki vezeti az országot az Oli-kormány bukása után. Karki asszony az ország első női vezetője.

Sushila Karki, Nepál ideiglenes miniszterelnöke

Fotó: SUJAN GURUNG / AFP

Narendra Modi gratulált Karkinak, és online bejegyzésében hangsúlyozta:

A legjobbakat kívánom Sushila Karki asszonynak Nepál ideiglenes kormányának miniszterelnökeként. India továbbra is szilárdan elkötelezett Nepál népének békéje, haladása és jóléte mellett.

India üdvözölte az ideiglenes nepáli kormány megalakulását, és reményét fejezte ki, hogy ez elősegíti a béke és a stabilitás előmozdítását. „Közeli szomszédként, demokráciatársként és hosszú távú fejlesztési partnerként India továbbra is szorosan együttműködik Nepállal népeink és országaink jóléte és prosperitása érdekében” – áll a Külügyminisztérium tegnapi közleményében.

Nepálban hosszú ideje tüntetések zajlottak

Karki a Z generációs tüntetők támogatását élvezi, akik az elmúlt hónapokban a korrupcióellenes demonstrációkat vezették. A tüntetések a múlt héten erőszakba torkolltak, miután az Oli-kormány a közösségi média betiltásával próbálta megfékezni a szólásszabadságot. A zavargások során több tucat kormányzati épületet, köztük a parlamentet és vezetők magánlakásait támadták meg és gyújtották fel.

A hadsereg átvette a közrend feletti ellenőrzést. Eközben Karki, aki korábban Nepál főbírója volt, a legnépszerűbb jelöltté vált az ország vezetésére, és a Z generáció nyilvános online szavazással választotta meg a Discord platformon.

Karki most a rend helyreállítását, a választások megtartását és Nepál fejlődésének biztosítását tűzte ki célul. Az ideiglenes kormány feladata, hogy előkészítse az országot az általános választásokra, amelyek új kormányt hivatottak kinevezni az ideiglenes adminisztráció helyére.

"India Committed To Nepal's Progress": PM Modi Congratulates New Nepal PM Sushila Karki - https://t.co/dhkr5qO3Ue pic.twitter.com/atIpLzZRkD — The Press Reporter (@PressReporter07) September 13, 2025

A BBC arról ír, hogy a tiltakozások gyorsan átfogó elégedetlenségi mozgalommá váltak, ezrek vonultak az utcákra Katmanduban és más városokban. A rendőrség könnygázt, vízágyút és éles lőszert vetett be.

Órákkal azután, hogy Sushila Karkit, a korábbi főbírót és korrupcióellenes személyiséget kinevezték a kormány új élére, Ramchandra Paudel elnök péntek késő este egy közleményben bejelentette, hogy feloszlatták a 275 fős parlamentet, és március 5-re tűzték ki a választásokat.

A hatóságok szombaton elkezdték enyhíteni a korlátozásokat, a fővárosban, Katmanduban feloldották a kijárási tilalmat és a tiltó rendeleteket, bár az érzékeny területek továbbra is el vannak zárva a nyilvánosság elől.