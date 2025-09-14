Hihetetlen, hogy mi történik Nepálban

Sushila Karki letette a hivatali esküt Nepál ideiglenes miniszterelnökeként, ezzel lezárva a napokig tartó találgatásokat arról, ki vezeti az országot az Oli-kormány bukása után. Karki asszony az ország első női vezetője.
Narendra Modi gratulált Karkinak, és online bejegyzésében hangsúlyozta:
A legjobbakat kívánom Sushila Karki asszonynak Nepál ideiglenes kormányának miniszterelnökeként. India továbbra is szilárdan elkötelezett Nepál népének békéje, haladása és jóléte mellett.
India üdvözölte az ideiglenes nepáli kormány megalakulását, és reményét fejezte ki, hogy ez elősegíti a béke és a stabilitás előmozdítását. „Közeli szomszédként, demokráciatársként és hosszú távú fejlesztési partnerként India továbbra is szorosan együttműködik Nepállal népeink és országaink jóléte és prosperitása érdekében” – áll a Külügyminisztérium tegnapi közleményében.
Karki a Z generációs tüntetők támogatását élvezi, akik az elmúlt hónapokban a korrupcióellenes demonstrációkat vezették. A tüntetések a múlt héten erőszakba torkolltak, miután az Oli-kormány a közösségi média betiltásával próbálta megfékezni a szólásszabadságot. A zavargások során több tucat kormányzati épületet, köztük a parlamentet és vezetők magánlakásait támadták meg és gyújtották fel.
A hadsereg átvette a közrend feletti ellenőrzést. Eközben Karki, aki korábban Nepál főbírója volt, a legnépszerűbb jelöltté vált az ország vezetésére, és a Z generáció nyilvános online szavazással választotta meg a Discord platformon.
Karki most a rend helyreállítását, a választások megtartását és Nepál fejlődésének biztosítását tűzte ki célul. Az ideiglenes kormány feladata, hogy előkészítse az országot az általános választásokra, amelyek új kormányt hivatottak kinevezni az ideiglenes adminisztráció helyére.
A BBC arról ír, hogy a tiltakozások gyorsan átfogó elégedetlenségi mozgalommá váltak, ezrek vonultak az utcákra Katmanduban és más városokban. A rendőrség könnygázt, vízágyút és éles lőszert vetett be.
Órákkal azután, hogy Sushila Karkit, a korábbi főbírót és korrupcióellenes személyiséget kinevezték a kormány új élére, Ramchandra Paudel elnök péntek késő este egy közleményben bejelentette, hogy feloszlatták a 275 fős parlamentet, és március 5-re tűzték ki a választásokat.
A hatóságok szombaton elkezdték enyhíteni a korlátozásokat, a fővárosban, Katmanduban feloldották a kijárási tilalmat és a tiltó rendeleteket, bár az érzékeny területek továbbra is el vannak zárva a nyilvánosság elől.
A rendőrség közlése szerint legalább 51 ember, köztük 21 tüntető, kilenc rab, három rendőr és 18 másik személy halt meg a hétfő óta tartó tüntetéseken, több százan sérültek meg. Az országszerte több börtönből megszökött mintegy 1000 rabot visszaengedték, de a rendőrség szerint több mint 12 500 további személy továbbra is szökésben van.
A nepáli tüntetők körében tapasztalható felháborodás a gazdasági nehézségekben is gyökerezett, sok fiatal elégedetlen volt azzal, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, miközben a politikai vezetők és utódaik fényűző életmódot folytatnak. Sok Z generációs fiatal és mások is azt mondták, hogy frusztrálja őket a munkahelyek hiánya, különösen a vidéki területeken, ami milliókat késztetett arra, hogy külföldön keressenek munkát.
Kína egyelőre nem reagált az új nepáli miniszterelnök kinevezésére, de az ország a tüntetések során nyugalomra intett, a polgárok védelmére és a rend helyreállítására szólított fel.