„Nem engedem!” – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

Rendkívül fontos találkozóra kerül sor Washingtonban hétfőn. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald Trump amerikai elnök megbeszélése kulcsfontosságú lehet a háború lezárása és a térség jövője szempontjából.

Netanjahu Ciszjordánia kérdését, Trump a békét helyezné a középpontba (Fotó: Getty Images via AFP)

Úgy tűnik azonban, a két vezető különböző prioritásokkal érkezik a fehér házi találkozóra. Míg Trump a háború lezárását helyezné a középpontba, Netanjahu a Ciszjordánia feletti fennhatóság kérdését vetné fel, annak ellenére, hogy arról Trump korábban már elutasítóan nyilatkozott – hívja fel a figyelmet a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Nem fogom engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

– jelentette ki a héten az amerikai elnök.

A lap magas rangú izraeli forrása utalt a Dél-Szíria demilitarizálását és az ottani drúz lakosság védelmét célzó izraeli tervekkel kapcsolatban is, de részleteket nem árult el.

Még sok a tennivaló, de közeledünk a végéhez, mind a túszaink hazahozatalában, mind ellenségeink legyőzésében

– nyilatkozta szombaton az izraeli miniszterelnök.

Békét kötünk szomszédainkkal, miközben a kard a kezünkben van. Ezt tesszük most, és ez folytatódik a jövő héten Washingtonban, majd Izraelben. A háborúnak ez a szakasza, az igazságért és az igazságosságért, nagyon fontos szakasz

– tette hozzá.

Netanjahu egy interjúban az Ábrahám-megállapodásokról is szót ejtett.

Úgy gondolom, hogy számos lehetőség van a békére, amelyeket Trump elnökkel és csapatával meg is vitatok, és tervezzük, hogy ki is használjuk őket. Úgy gondolom, hogy nem csak az Ábrahám-megállapodások nem kerülnek veszélybe, hanem más országokra is kiterjesztésre kerülnek

– fogalmazott.

Donald Trump ugyanakkor a béke megteremtésének esélyeiről posztolt.

Már négy napja intenzív tárgyalások folynak. Netanjahu képben van, a Hamász részt vesz, és a régió minden országa be van vonva. Példátlan lelkesedés van a béke elérésére

– írta a közösségi médiában.

A Hamász palesztin terrorszervezet vezetői ugyanakkor a lap szerint tagadják, hogy eljutott volna hozzájuk az amerikai terv.

Benjamin Netanjahu a Trumppal való tárgyalás előestéjén a tervek szerint egy, a Jewish News Syndicate (JNS) által szervezett eseményen vett volna részt Mark Levin konzervatív kommentátorral közösen. A The Times of Israel izraeli napilap azonban úgy értesült, hogy a kormányfő lemondta a programot, hogy tanácsadói körében készülhessen a hétfői találkozóra.