Rendkívüli

„Nem engedem!” – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

Benjamin Netanjahu

„Nem engedem!" – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

40 perce
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel találkozik. Netanjahu tanácsadói körében készül a megbeszélésre, amelyen többek között a Ciszjordánia feletti fennhatóság kérdését is szeretné felvetni az amerikai elnöknek.
Benjamin NetanjahuTrumpCiszjordánia

Rendkívül fontos találkozóra kerül sor Washingtonban hétfőn. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald Trump amerikai elnök megbeszélése kulcsfontosságú lehet a háború lezárása és a térség jövője szempontjából.

Netanjahu Ciszjordánia kérdését, Trump a békét helyezné a középpontba
Netanjahu Ciszjordánia kérdését, Trump a békét helyezné a középpontba (Fotó: Getty Images via AFP)

Úgy tűnik azonban, a két vezető különböző prioritásokkal érkezik a fehér házi találkozóra. Míg Trump a háború lezárását helyezné a középpontba, Netanjahu a Ciszjordánia feletti fennhatóság kérdését vetné fel, annak ellenére, hogy arról Trump korábban már elutasítóan nyilatkozott – hívja fel a figyelmet a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Nem fogom engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

– jelentette ki a héten az amerikai elnök.

A lap magas rangú izraeli forrása utalt a Dél-Szíria demilitarizálását és az ottani drúz lakosság védelmét célzó izraeli tervekkel kapcsolatban is, de részleteket nem árult el.

Még sok a tennivaló, de közeledünk a végéhez, mind a túszaink hazahozatalában, mind ellenségeink legyőzésében

– nyilatkozta szombaton az izraeli miniszterelnök.

Békét kötünk szomszédainkkal, miközben a kard a kezünkben van. Ezt tesszük most, és ez folytatódik a jövő héten Washingtonban, majd Izraelben. A háborúnak ez a szakasza, az igazságért és az igazságosságért, nagyon fontos szakasz

– tette hozzá.

Netanjahu egy interjúban az Ábrahám-megállapodásokról is szót ejtett.

Úgy gondolom, hogy számos lehetőség van a békére, amelyeket Trump elnökkel és csapatával meg is vitatok, és tervezzük, hogy ki is használjuk őket. Úgy gondolom, hogy nem csak az Ábrahám-megállapodások nem kerülnek veszélybe, hanem más országokra is kiterjesztésre kerülnek

– fogalmazott.

Donald Trump ugyanakkor a béke megteremtésének esélyeiről posztolt.

Már négy napja intenzív tárgyalások folynak. Netanjahu képben van, a Hamász részt vesz, és a régió minden országa be van vonva. Példátlan lelkesedés van a béke elérésére

– írta a közösségi médiában.

A Hamász palesztin terrorszervezet vezetői ugyanakkor a lap szerint tagadják, hogy eljutott volna hozzájuk az amerikai terv.

Benjamin Netanjahu a Trumppal való tárgyalás előestéjén a tervek szerint egy, a Jewish News Syndicate (JNS) által szervezett eseményen vett volna részt Mark Levin konzervatív kommentátorral közösen. A The Times of Israel izraeli napilap azonban úgy értesült, hogy a kormányfő lemondta a programot, hogy tanácsadói körében készülhessen a hétfői találkozóra.

 

