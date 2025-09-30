Tönkreteszi a fiatalokat a demokraták által meghozott jogszabály

Aggasztó mértékű növekedést tapasztal New York városa a fiatalkorú bűnözés terén, amióta 2018-ban életbe lépett az úgynevezett „Raise the Age” törvény – mutat rá a Fox News amerikai televíziós hálózat. Ez a jogszabály 16-ról 18 évre emelte a büntetőjogi felelősség alsó korhatárát, lehetővé téve, hogy a fiatalkorú elkövetőket ne felnőttként ítéljék el. A törvény emellett azt is megengedi, hogy akár 21 éves korig fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben tartsák fogva az elkövetőket a felnőtt börtönök helyett.

New York városában megnőtt a fiatalkorú elkövetők és áldozatok száma is a jogszabály megváltoztatása óta (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Darrin Porcher, a New York-i rendőrség (NYPD) korábbi hadnagya szerint ez a törvény ösztönzőleg hat a bűnszervezetekre, hogy fiatalkorúakat toborozzanak súlyos bűncselekmények elkövetésére.

A szervezett bűnözői csoportok most már fiatalkorúakat bíznak meg olyan erőszakos cselekményekkel, amelyekben évekkel ezelőtt nem vettek részt

– nyilatkozta Porcher.

A szakértő rámutatott, hogy korábban a bandák felnőtt tagokat küldtek a komolyabb bűncselekmények végrehajtására, de az utóbbi években áttértek a fiatalkorúak toborzására, remélve, hogy így enyhébb büntetésekre számíthatnak.

Tegyük fel, hogy két banda között háború dúl. Az egyik banda ahelyett, hogy egy 21 év feletti személyt küldene, inkább egy 14 évest bíz meg egy ilyen szörnyű támadással, tudva, hogy ez a személy nem lesz a törvény teljes szigorával büntetve

– magyarázta Porcher.

A statisztikák alátámasztják ezt a riasztó trendet. Eric Adams polgármester 2025-ös éves jelentése szerint 5623 fiatalkorút tartóztattak le súlyos bűncselekmények, például gyilkosság, nemi erőszak és testi sértés miatt 2025-ben, ami 9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Emellett a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények 18 év alatti áldozatainak száma 80 százalékkal nőtt a törvény 2018-as bevezetése óta. 2024-ben az NYPD 486 fiatalkorút tartóztatott le lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ami a legmagasabb szám az elmúlt huszonöt évben.

A helyzet súlyosságát jól szemlélteti egy közelmúltbeli eset, amikor szeptember 15-én három tinédzsert, két 15 évest és egy 18 évest, tartóztattak le, miután állítólag tűzharcba keveredtek Harlem városrészben. A biztonsági kamerák felvételei rögzítették a lövöldözést, amelyben a két 15 éves meg is sebesült. A rendőrség a helyszínen szintén fegyvert használt, bár nem tisztázott, hogy az ő lövéseik találták-e el a tinédzsereket.

Az eset kapcsán kiderült, hogy az egyik 18 éves elkövető, Damien Calhoun kiterjedt bűnügyi múlttal rendelkezik, beleértve egy korábbi gyilkossági kísérletet, amelyben bűnösnek vallotta magát. Az egyik 15 éves ellen pedig jelenleg is folyamatban van egy erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás.