Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

Pavel Muravejko, a belorusz vezérkar főnöke közölte: a gyakorlatokat az ország belsejében tartják, „hogy elkerüljék a NATO határainál felmerülő különféle vádakat és esetleges provokációkat”.

Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)

A hadgyakorlaton több mint 2000 katona vesz részt Belorussziából, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Oroszországból és Tádzsikisztánból.

A művelethez 450 egységnyi haditechnikai eszközt, kilenc repülőgépet és több mint 70 drónt vontak be.

Moszkva a háború kezdete óta többször is nukleáris fenyegetést fogalmazott meg Ukrajna és szövetségesei ellen. Muravejko ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani gyakorlat kizárólag a nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazásával kapcsolatos tervezési helyzetekre összpontosít, tényleges bevetés nélkül.

Nem lehet olyan fegyvert használni, amely az egész világra, az egyetemes biztonságra veszélyt jelent

– hangsúlyozta.

Belorusszia, Moszkva egyik legfontosabb szövetségese, 2023 májusában írt alá megállapodást Oroszországgal, amely lehetővé teszi orosz taktikai nukleáris fegyverek telepítését területére. Az ukrán titkosszolgálat szerint azonban Minszk valójában csak hordozóeszközöket állomásoztat, nukleáris robbanófejeket nem. Egyúttal cáfolták Aljakszandr Lukasenka belorusz vezető állítását is, miszerint országa megvásárolná Oroszország új, közepes hatótávolságú Oresnyik rakétarendszerét – írja a The Kyiv Independent.

A 2002-ben, a Moszkva NATO-val szembeni válaszaként létrehozott CSTO több posztszovjet államot tömörít, de gyakran éri kritika Oroszországtól való túlzott függősége és korlátozott hatékonysága miatt.