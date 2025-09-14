Nagy a baj: ég Oroszország legnagyobb olajfinomítója – videó

Tűz keletkezett a Leningrádi területen, Kirishi városában működő KINEF olajfinomító területén, miután lelőtt drónok darabjai a létesítményre hullottak – közölte Alekszandr Drozdenko, a térség kormányzója.

Ég Oroszország legnagyobb olajfinomítója (Forrás: X)

Elmondása szerint a lángokat gyorsan eloltották, és senki sem sérült meg. A hatóságok összesen három drónt lőttek le Kirishi környékén – írja a Lenta.

г. Кириши. Ленинградская обл.#бавовна

Тревожно!!!😱😱😱

Рой Таинственных БПЛА наскочил и нанёс катастрофические разрушения НПЗ ООО «ПО "Киришинефтеоргсинтез"» - один из крупнейших в РФ, обрабатывает около 20 млн. тн нефти в год.🤷‍♂️ pic.twitter.com/NfnSI5NLqF — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) September 14, 2025

A Kirishinefteorgsintez (KINEF) Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely a Leningrádi területen, Kirishi városában működik. Korábban arról érkezett hír, hogy az ukrán fegyveres erők drónokkal támadták a régiót, egy eszközt már szeptember 14-én lelőttek.

Az Origo korábban arról is beszámolt, támadás érte szeptember 13-án érte az ufai Bashneft–Novoil üzemet. Legalább két drón csapott le a vállalat területére, az egyik becsapódása után tűz keletkezett.