Súlyos csapás: az ukránok orosz olajlétesítményeket támadott, minden lángokban állt - videó

Orosz Telegram csatornák beszámolói szerint szeptember 4–5-én éjszaka több ukrán drón csapódott be olajlétesítményekbe. A támadások célpontjai az oroszországi Rjazany megyében található Rjazanyi Olajfinomító, valamint a megszállt Luhanszk megye egyik olajraktára voltak – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán katonák Luhanszk térségében, ahol szintén célba vettek egy olajlétesítményt Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A Rjazany megyei kormányzó, Pavel Malkov közölte: a légvédelem nyolc ukrán drónt megsemmisített, ugyanakkor elismerte, hogy a lezuhanó dróntörmelék ipari létesítményeket ért. A hivatalos közlés szerint áldozatok nincsenek, a lakóépületekben és az infrastruktúrában nem keletkezett kár, bár a közösségi médiában közzétett felvételeken hatalmas tűz látható a finomító területén.

A megszállt Luhanszk megyéből szintén robbanásokról és fekete füstfelhőkről érkeztek jelentések. Helyi lakosok szerint szeptember 4-én este olajraktárt ért találat, ám a pontos helyszínt és a károk mértékét egyelőre nem sikerült megerősíteni.

Ukrajna hadserege hivatalosan nem kommentálta a támadásokat. Az elmúlt hónapokban Kijev rendszeresen célba vette az orosz olajipari infrastruktúrát, hogy aláássa Moszkva hadigépezetének finanszírozását. Augusztusban legalább 12 finomító ellen indult sikeres dróntámadás, amelyek a feldolgozókapacitás több mint 17 százalékát bénították meg.

A rjazanyi finomító, amely az ukrán határtól mintegy 350 kilométerre található, korábban is célpontja volt ukrán dróncsapásoknak. Egy augusztusi támadás után a kőolajtermelés felére esett vissza a létesítményben

– emlékeztetett a Reuters. A támadásokkal egy időben Vlagyimir Putyin orosz elnök a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elismerte, hogy Oroszország gázhiánnyal küzd, ami szerinte a Távol-Keleten már érzékelhető.