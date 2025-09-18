Hírlevél

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent a gyalázkodó svéd kormánynak

36 perce
A miniszterelnök emlékeztetett, a svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépet Magyarország ellen.
Orbán ViktorSvédországMagyarország

„Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a svéd miniszterelnöknek üzenve a közösségi oldalán. 

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Orbán Viktor több alkalomra is emlékeztetett, amikor a svéd kormány fellépet Magyarország ellen. Mint írta:

  1. Önök felléptek Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében.
  2. Önök felléptek Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvények ügyében.
  3. Önök megszavazták a legtöbb magyar egyetem kizárását az Erasmus és Horizont programokból, és az uniós források több mint felének befagyasztását.
  4. Önök bíróság előtt léptek fel Magyarország ellen, amikor megtámadtuk a Bizottság diszkriminatív Erasmus/Horizont határozatát.
  5. Önök folyamatosan erőltetik a 7. cikkely következő szakaszát, a miniszterük pedig olyan megjegyzéseket tett, mint például: „Fel kell emelnünk a szavunkat a gyermekért.”
  6. Az EU-miniszterük megfogadta, hogy „további nyomást gyakorol Magyarországra”, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását.
  7. Önök azok között a kormányok között voltak, amelyek keresztülvitték a Migrációs Paktumot, annak ellenére, hogy a korábbi tanácsi határozat egyhangúságot írt elő ebben a nagyon érzékeny témában. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.

Orbán Viktor kiemelte:

Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük.

A miniszterelnök hozzátette: „minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik. Mégis, veletek ellentétben, mi nem avatkozunk bele mások szuverenitásának vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat – azonban továbbra is aggódunk értetek és a svéd népért”.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az elmúlt napokban éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között, amiért a magyar kormányfő idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról.

 

