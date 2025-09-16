Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

Oresnyik

Moszkva új gyilkos rakétájától retteg a Nyugat

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az „Oresnyik” rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták – jelentette be Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OresnyikZapad-2025rakétakomplexumhadgyakorlatrakéta

A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültség közepette, miközben Lengyelország lelőtte a légterébe belépő orosz drónokat. Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke elmondta: „Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé kitűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az „Oresnyik” mobil rakétakomplexum használatát és telepítését”.

A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az Oresnyik rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták
A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az Oresnyik rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták Fotó: AFP

Az Oresnyik rakétától retteg a Nyugat

A manőverek során a rakétakomplexum alkalmazási sémájának kidolgozásáról Viktor Hrenin, Belarusszia védelmi minisztere számolt be. A legújabb orosz közepes hatótávolságú rendszert először tavaly novemberben tesztelték, amikor az egyik legfontosabb ukrán hadiipari gyárat támadták meg Dnyipropetrovszkban. 

Ez válasz volt arra, hogy Ukrajna szövetségesei engedélyezték a hosszú hatótávolságú lövedékekkel való támadásokat Oroszország belsejében.

2024 végén a belarusz vezető, Aljakszandr Lukasenka kérte a legújabb orosz fegyverzet, köztük az „Oresnyik” rendszer elhelyezését az országa területén. Vlagyimir Putyin azt válaszolta, hogy szerinte ez 2025 második felében megvalósítható – számolt be róla a RIA.

Putyin félelmetes fegyvere egyre közelebb Európához
Putyin bemutatta az orosz hadsereg új, világpusztító fegyverét
Sikeresen tesztelték az új orosz lézerfegyvert

Augusztus elején az orosz elnök bejelentette, hogy az „Oresnyik” gyártása megkezdődött, és az első sorozatgyártott darab már megérkezett a hadsereghez. A Belarussziába történő szállítás kérdése valószínűleg még ebben az évben lezárul, a szakemberek már kiválasztották a telepítés helyszíneit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!