Moszkva új gyilkos rakétájától retteg a Nyugat

A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültség közepette, miközben Lengyelország lelőtte a légterébe belépő orosz drónokat. Pavel Muravejko, a belarusz vezérkar főnöke elmondta: „Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé kitűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az „Oresnyik” mobil rakétakomplexum használatát és telepítését”.

A „Zapad-2025” elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az Oresnyik rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták Fotó: AFP

Az Oresnyik rakétától retteg a Nyugat

A manőverek során a rakétakomplexum alkalmazási sémájának kidolgozásáról Viktor Hrenin, Belarusszia védelmi minisztere számolt be. A legújabb orosz közepes hatótávolságú rendszert először tavaly novemberben tesztelték, amikor az egyik legfontosabb ukrán hadiipari gyárat támadták meg Dnyipropetrovszkban.

Ez válasz volt arra, hogy Ukrajna szövetségesei engedélyezték a hosszú hatótávolságú lövedékekkel való támadásokat Oroszország belsejében.

2024 végén a belarusz vezető, Aljakszandr Lukasenka kérte a legújabb orosz fegyverzet, köztük az „Oresnyik” rendszer elhelyezését az országa területén. Vlagyimir Putyin azt válaszolta, hogy szerinte ez 2025 második felében megvalósítható – számolt be róla a RIA.