Hatalmas bajban Ukrajna, újabb települést foglaltak el az oroszok

Eközben az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara esti jelentésében csak az ukrán csapatok Poltavka közelében történő védelmének áttörésére tett orosz kísérleteket rögzítette, anélkül, hogy bármi szó esett volna arról, hogy ezek a kísérletek sikeresek voltak-e – írja a ZN,UA.

Kijev külterületén, 2025. szeptember 28-án, az orosz invázió közepette Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Összesen a vezérkar 11 támadást számolt össze a térségben.

Korábban arról számoltak be, hogy az oroszok a közelmúltban előrenyomultak Dobropillyától délkeletre. Eközben a Különleges Műveleti Parancsnokság azt közölte, hogy az ukrán fegyveres erők ellentámadást folytatnak a front ezen szakaszán, és az ott lévő orosz katonákat elfoghatják vagy megsemmisíthetik.