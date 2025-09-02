Orosz drónok miatt menekültek a kijevi iskolás gyerekek – fotók

Ukrajnában hivatalosan szeptember 1-jén indult az új tanév, ám a légiriadók rendszeresen megszakítják az órákat országszerte. A diákok és a tanárok alkalmazkodtak: sokszor földalatti óvóhelyeken folytatják a tanítást, vagy online órákat tartanak, amikor erre lehetőség nyílik. A szeptember 2-án az ukrán fővárosban megjelent orosz drónok miatt a diákok kénytelenek voltak a metróaluljárókba menekülni – írja a The Kyiv Independent.

Orosz drónok zavarták meg a kijevi tanévkezdést

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Légiriadó az orosz drónok miatt

A szeptember 2-án, orosz drónok miatt elrendelt riadó helyi idő szerint 9:20-kor kezdődött, és több mint három órán át tartott. Ez sok gyereket éppen az iskolába vezető úton ért, mielőtt elkezdődhettek volna az órák. Az ilyen megszakítások a mindennapok részévé váltak az ukrán diákok számára.

A Save the Children nevű civil szervezet szerint a 2024–25-ös tanévben a légiriadók átlagosan minden ötödik tanórát lehetetlenné tettek, és a frontvonalhoz közelebb eső térségekben ennél súlyosabb a helyzet.

Harkivban, amely közel van az orosz határhoz, hét új földalatti iskolát nyitottak 17 ezer diák számára. Némelyik intézményben három emelet mélyen található, rakéta- és dróntámadásokat is kibíró tantermeket alakítottak ki. A diákok és tanárok kitartása ellenére Ukrajna oktatási rendszere rossz helyzetben van a háború miatt. A 2024–25-ös tanév kezdetén mindössze 3,74 millió diákot regisztráltak az országban – ez a legalacsonyabb szám az elmúlt három évtizedben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy dróntámadás söpört végig három ukrán megyén.