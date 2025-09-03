Újabb pusztító orosz dróntámadások Ukrajnában – öt ember megsérült, több épület megsemmisült

Újabb orosz drón- és rakétacsapások rázták meg Ukrajnát szeptember 2-áról 3-ra virradó éjjel. Az ukrán hatóságok közlése szerint Nyugat- és Közép-Ukrajna több régióját is célba vették, légiriadót szinte minden megyében elrendeltek – számol be róla a The Kyiv Independent.

Az ukrán légvédelem orosz drónokat lő le az Ukrajna elleni éjszakai, tömeges drón- és rakétatámadások során 2025. szeptember 3-án, az orosz invázió közepette Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A legnagyobb pusztítás a közép-ukrajnai Kirovohradi területen, Znamiankában történt, ahol öt ember megsérült, és 28 épület semmisült meg az orosz dróntámadásban.

Helyi idő szerint hajnali fél hat körül Kijevben is robbanások hallatszottak, miközben a főváros külvárosában egy lelőtt drón tüzet okozott egy lakóépületben. Ott a hírek szerint nem sérült meg senki. Robbanásokat és a légvédelem aktivitását jelentették több nyugat-ukrajnai városból, köztük Lvivből, Kalusból, Hmelnickijből, Luckból és Rivnéből is.

A támadások egy újabb hullámával néz szembe Ukrajna, miközben Moszkva hivatalosan nyitottságot mutat a béketárgyalásokra. Az elmúlt hetekben azonban az orosz hadsereg ismét fokozta az ukrán városok elleni légicsapásokat.

Volodimir Zelenszkij elnök korábban arról számolt be, hogy az augusztus végén Kijevet ért támadásban már 25-re nőtt az áldozatok száma. Augusztus 30-án Zaporizzsjában egy újabb lakóépület elleni orosz csapás követelt halálos áldozatot és több tucat sebesültet.

Donald Trump amerikai elnök szeptember 3-án „csalódottságát” fejezte ki Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban, ugyanakkor továbbra sem vezetett be új szankciókat Oroszország ellen, annak ellenére, hogy saját határideje szeptember 2-án lejárt.