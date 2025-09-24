Mi történt volna, ha lelövik az orosz vadászgépeket? Szakértő válaszol

Amint arról korábban az Origo beszámolt, az észt külügyminisztérium közlése szerint három orosz MiG–31-es vadászgép szeptember 19-én pénteken engedély nélkül hatolt be Észtország légterébe a Finn-öböl térségében. A repülőgépek összesen 12 percig tartózkodtak az észt légtérben. Az eset után Tallinn bekérette Oroszország ügyvivőjét.

A svéd légierő által 2025. szeptember 19-én közzétett képen egy orosz MIG-31 vadászgép látható, amely az észt légtér megsértése után repül a Balti-tenger felett (Fotó: FORSVARSMAKTEN / HANDOUT)

Oroszország idén már négyszer megsértette Észtország légterét, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai behatolás azonban példátlanul arcátlan, hiszen egyszerre három vadászgép lépett be a területünkre

– jelentette ki Margus Tsahkna észt külügyminiszter. Hozzátette:

Oroszország egyre kiterjedtebb határtesztelése és fokozódó agresszivitása gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlást tesz szükségessé.

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét is. A történtek nyomán a NATO-szövetségesek megerősített védelmet ígértek a szövetség keleti szárnyán.

Here is a map regarding Estonian airspace violation by 🇷🇺.

🔹 The violation took place over the Gulf of Finland.

🔹 The 3x MiG-31 flew parallel to the 🇪🇪 state border from east to west and entered 🇪🇪 airspace to a depth of less than 10 km.

🔹 NATO🇮🇹 fighters escorted them out. pic.twitter.com/Df7pdPltbt — MoD Estonia (@MoD_Estonia) September 20, 2025

Egyértelmű provokáció történt

Az Észtországban elkövetett orosz légtersértéssel kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, nyugalmazott ezredes beszélt az Origónak, aki szerint egy ilyen akció nem véletlen, hanem tudatos erődemonstráció.

Ez elég kemény provokáció. Ez nem úgy működik, hogy belépett a légtérbe és azonnal egy rakétát indítanak rá, hanem először is próbálják fölvenni a rádiókapcsolatot. Ugye a pilóták között ez működik, de olyan is előfordul nagyon gyakran, hogy a transzponderét kikapcsolja, tehát nem lehet azonosítani, hogy hol van a gép, illetve a gépet sem lehet azonosítani. Ebben az esetben indítanak a légierő részéről legalább két gépet, és fölé repülnek

– magyarázta a szakértő.

In response to Russia’s blatant, reckless, and flagrant violation of @NATO airspace over Estonia on Friday—when armed MiG-31 fighter jets intruded into our territory for 12 minutes—the @UN Security Council will convene tomorrow, September 22, to address this breach of territorial… pic.twitter.com/ZOQpO9W7sR — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) September 21, 2025

Kis-Benedek kiemelte, hogy a MiG–31-es nem hétköznapi repülő:

Ez egy nagyon komoly gép, adott esetben, ha éppen akarják, akkor atomfegyvert is szállíthat.

A szakértő szerint a nemzetközi protokoll világosan meghatározza a teendőket, ha nem reagálnak a betolakodók: rádiókapcsolat-felvétel, azonosítás, majd figyelmeztetés következik.

Ha erre sem reagál, akkor lehet lelőni

– mondta el a szakértő. Kis-Benedek József rámutatott, ha az észtek valóban lelőtték volna az orosz gépeket, a további lépések Moszkva kezében lettek volna. Valószínűleg először tagadták volna a felelősséget, majd később azzal magyarázták volna az incidenst, hogy tévedés történt. Ezt láttuk már Törökországban is” – utalt a szakértő a 2015-ös esetre, amikor Törökország lelőtt egy orosz bombázót.

Kis-Benedek József kiemelte:

A pilóta pontosan tudja, hogy tiltott helyen van, idegen ország légterében mozog, tehát onnan nagyon gyorsan el kell tűnni. Ha nem teszi meg, a következő lépés már a fegyverhasználat lehet, ha rálőnek akkor pedig katapultál. Ha megússza, megússza, ha nem, akkor nincs szerencséje

– fogalmazott a nyugalmazott ezredes.