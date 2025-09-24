Mi történt volna, ha lelövik az orosz vadászgépeket? Szakértő válaszol

Amint arról korábban az Origo beszámolt, az észt külügyminisztérium közlése szerint három orosz MiG–31-es vadászgép szeptember 19-én pénteken engedély nélkül hatolt be Észtország légterébe a Finn-öböl térségében. A repülőgépek összesen 12 percig tartózkodtak az észt légtérben. Az eset után Tallinn bekérette Oroszország ügyvivőjét.
Oroszország idén már négyszer megsértette Észtország légterét, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai behatolás azonban példátlanul arcátlan, hiszen egyszerre három vadászgép lépett be a területünkre
– jelentette ki Margus Tsahkna észt külügyminiszter. Hozzátette:
Oroszország egyre kiterjedtebb határtesztelése és fokozódó agresszivitása gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlást tesz szükségessé.
Az incidens néhány héttel azután történt, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét is. A történtek nyomán a NATO-szövetségesek megerősített védelmet ígértek a szövetség keleti szárnyán.
Az Észtországban elkövetett orosz légtersértéssel kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, nyugalmazott ezredes beszélt az Origónak, aki szerint egy ilyen akció nem véletlen, hanem tudatos erődemonstráció.
Ez elég kemény provokáció. Ez nem úgy működik, hogy belépett a légtérbe és azonnal egy rakétát indítanak rá, hanem először is próbálják fölvenni a rádiókapcsolatot. Ugye a pilóták között ez működik, de olyan is előfordul nagyon gyakran, hogy a transzponderét kikapcsolja, tehát nem lehet azonosítani, hogy hol van a gép, illetve a gépet sem lehet azonosítani. Ebben az esetben indítanak a légierő részéről legalább két gépet, és fölé repülnek
– magyarázta a szakértő.
Kis-Benedek kiemelte, hogy a MiG–31-es nem hétköznapi repülő:
Ez egy nagyon komoly gép, adott esetben, ha éppen akarják, akkor atomfegyvert is szállíthat.
A szakértő szerint a nemzetközi protokoll világosan meghatározza a teendőket, ha nem reagálnak a betolakodók: rádiókapcsolat-felvétel, azonosítás, majd figyelmeztetés következik.
Ha erre sem reagál, akkor lehet lelőni
– mondta el a szakértő. Kis-Benedek József rámutatott, ha az észtek valóban lelőtték volna az orosz gépeket, a további lépések Moszkva kezében lettek volna. Valószínűleg először tagadták volna a felelősséget, majd később azzal magyarázták volna az incidenst, hogy tévedés történt. Ezt láttuk már Törökországban is” – utalt a szakértő a 2015-ös esetre, amikor Törökország lelőtt egy orosz bombázót.
Kis-Benedek József kiemelte:
A pilóta pontosan tudja, hogy tiltott helyen van, idegen ország légterében mozog, tehát onnan nagyon gyorsan el kell tűnni. Ha nem teszi meg, a következő lépés már a fegyverhasználat lehet, ha rálőnek akkor pedig katapultál. Ha megússza, megússza, ha nem, akkor nincs szerencséje
– fogalmazott a nyugalmazott ezredes.
A szakértő szerint az orosz gépek berepülése több tényezővel is magyarázható. Az egyik lehetőség, hogy az eset a Zapad 2025 nevű nagyszabású orosz–belarusz hadgyakorlat része, amely szeptember 12. és 16. között zajlik, és már a fő időszak előtt is tartottak kisebb, célzott részgyakorlatokat. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy ettől független, önálló provokációról van szó. Kis-Benedek József rámutatott: az utóbbi időben jelentős nyugati katonai erősítés történt a térségben, brit és német repülőgépek is jelen vannak, a NATO pedig folyamatosan ellenőrzi a keleti légtér biztonságát. Az oroszok vélhetően kíváncsiak arra, hogyan reagálnak a szövetségesek egy ilyen behatolásra, vagyis tesztelik a NATO válaszidejét és eljárásait. Kis-Benedek szerint az eset újabb jele annak, hogy a NATO keleti határán nő a feszültség.
Egyre több ország fölött megjelennek ezek a provokációk. Most létre fognak hozni egy az úgynevezett drónfalat, ami nemcsak drónok ellen véd, hanem repülőgépeket, pilóta nélküli eszközöket és rakétákat is figyel. Ez egy eszkalációs veszéllyel jár.
A szakértő szerint az orosz provokációk megfékezéséhez a Nyugatnak határozottabb fellépésre van szüksége.
Egy török vadászgép lelőtte az orosz hadsereg Szu-24-es vadászbombázóját. Az oroszok azt állítják, hogy repülőjük szíriai légtérben volt, amikor találat érte, a törökök szerint viszont országuk légterében lőtték ki a gépet. A lezuhant vadászgép egyetlen túlélő pilótája azt mondta, hogy nem figyelmeztették őket a támadás előtt