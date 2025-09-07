Drónnal támadták meg az orosz nagykövetséget Svédországban

Az orosz nagykövetség Stockholmban újabb támadásról számolt be. A diplomáciai képviselet közlése szerint egy drónról festéket tartalmazó csomagot dobtak le az épület területére. A történtekről az UNN orosz médiumokra hivatkozva számolt be.

Dróntámadás érte a stockholmi orosz nagykövetséget, festékes csomagot dobtak le a területére. Hasonló eset már májusban is történt.

Fotó: AFP

Ismét az orosz nagykövetség a célpont

Az orosz nagykövetséget Svédországban ismét drónnal támadták meg. Egy műanyag zacskót festékkel dobtak le a pilóta nélküli eszközről a diplomáciai képviselet területére”

– idézte a közleményt a sajtó.

Nem ez volt az első eset: május 25-én is hasonló támadás történt, amikor festéket juttattak a nagykövetség épületére.

Akkor Moszkva élesen tiltakozott, a külügyminisztérium jegyzéket ígért, és Marija Zaharova szóvivő felszólította a svéd hatóságokat, hogy „fékezzék meg az ultráikat”.

Korábban is súlyos eset történt

Korábban beszámoltunk róla, hogy Stockholmban őrizetbe vettek egy ukrán férfit, aki autóval próbált betörni az orosz nagykövetség területére. A közlemény szerint a rendőrséget a diplomáciai képviselet értesítette, miután a 45 éves férfi járművével megpróbált áthatolni a nagykövetséget körülzáró kerítésen.

Az autót a fémrács állította meg, a férfit pedig a helyszínen őrizetbe vették.

A hatóságok súlyos, jogszerűtlen behatolási kísérlet gyanújával indítottak eljárást. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a gyanúsított egy ukrán állampolgár, aki Svédországban rendelkezik állandó lakcímmel. Hozzátették: „jól ismerte” már nemcsak az orosz nagykövetség, hanem a svéd rendőrség is, hiszen 2015-ben és 2018-ban is támadást intézett az orosz kereskedelmi kirendeltség ellen.