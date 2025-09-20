Hatalmas orosz támadás: rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára + videó

A Tu–95MS stratégiai bombázókról indított cirkálórakéták több hullámban hatoltak be Ukrajnába. A légi riadók kora hajnalban Szumi, Csernyihiv és Harkiv megyékben szólaltak meg, majd a rakéták dél és nyugat felé vették az irányt. A légierő beszámolói szerint egyes csoportok Poltaván, Cserkaszon és Kijev megyén keresztül haladtak, míg más egységek Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja térségét támadták, írja a BBC Ukraine.

Tűzoltók egy kilencemeletes lakóháznál Kijevben egy korábbi orosz támadás után (Fotó: NurPhoto/AFP/Danylo Antoniuk)

A helyi hatóságok robbanásokról számoltak be Dnyipróban és Zaporizzsjában, később pedig Vinnyica és Kirovohrad régiókban is észleltek rakétákat. Hajnal fél hét körül újabb hullám érte el Ternopil megyét, ahonnan már Lviv irányába haladtak tovább.

Russian Aviation carried out several strikes on Ukraine last night, more than 100 "Geran" drones and seven Iskander Ballistic missiles attacked targets in Dnipropetrovsk, Pavlohrad, and Mykolaiv.



Kh-101 cruise missiles are on the way.



NATO's fighters are monitoring at border. pic.twitter.com/Ed2ORSPKMQ — MenchOsint (@MenchOsint) September 20, 2025

Ezzel egyidőben iráni gyártmányú Shahed drónok jelentek meg az ukrán főváros, Kijev felett. A város környékén egész éjjel zajlott a légvédelem működése, több kerületben robbanásokat hallottak a lakosok.

Today, Russian terrorists launched a missile strike on residential buildings in the city of Dnipro, Ukraine again. pic.twitter.com/Q3D8Mhv47O — Vitaliy (@Vialiy69) September 20, 2025

A légierő szerint ballisztikus rakétákat is indítottak a Krím félszigetről, amelyek Pavlohradot és Mikolajivot vették célba. A támadások veszélybe sodorták több más település – köztük Kremencsuk, Uman, Poltava és Lubeń – lakosságát is.

Az orosz támadások folytatódnak

Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta a vasúti infrastruktúra elleni támadásait. Szeptember 17-én például drónokkal sikerült átmenetileg megbénítania a vasúti közlekedést Cserkaszi és Kirovohrad megyékben, több fontos alállomás is leégett.

Ez a mostani akció már a harmadik nagy légitámadás szeptemberben: szeptember 7-én Kijevben civilek vesztették életüket, sőt még a kormányzati negyedben is tűz ütött ki, szeptember 9-én egy donbaszi nyugdíjosztó központot ért találat, ahol 25 ember meghalt, szeptember 10-én több tucat rakéta csapódott le, sőt egyes lövedékek átrepültek Lengyelország területére is.

A mostani, szeptember 20-i támadás célpontja ismét kiterjedt: Ukrajna szinte minden régióját érintették robbanások és légiriadók, a hatóságok szerint a rakéták főként a közlekedési és energetikai infrastruktúrát fenyegették.