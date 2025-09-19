Orosz-ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről

Ukrajna és Oroszország jelenleg nem folytat tárgyalásokat a háború befejezéséről – jelentette ki Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. Elmondása szerint Oroszország tovább fogja növelni a támadások intenzitását és az év végére napi ezer csapást fog mérni Ukrajnára. Elárulta, hogy az orosz–ukrán háború mentén folynak a humanitárius jellegű egyeztetések, különösen a hadifoglyok cseréjével kapcsolatban.

Az orosz–ukrán háború lezárása nem halad semerre

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Hogy áll az orosz-ukrán háború lezárása?

Jelenleg a humanitárius részre koncentrálunk, ahol a hadifoglyokat szabadítjuk fel

– mondta Umerov az interjúban. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy korábban az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba látogattak, ahol megállapodtak a két- és háromoldalú csúcstalálkozók szervezésének mikéntjéről.

Tehát ezen a ponton azt hiszem, várjuk, hogy megtörténjenek a két- és háromoldalú találkozók

– tette hozzá a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Elárulta, hogy jelenleg az oroszok kombinált támadásokat alkalmaznak, együtt használva a cirkálórakétákat, a ballisztikus rakétákat és a kamikaze drónokat. Szerinte ez azt mutatja, hogy Oroszországnak nincs komoly szándéka a háború befejezésére – írja az unian.ua.