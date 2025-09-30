Orosz-ukrán háború: egész család halt meg a támadás következtében

Szeptember 30-án az orosz erők célzott dróntámadást intéztek egy lakóház ellen a Szumi megyei Krasznopilszka közösséghez tartozó egyik faluban – számolt be Oleg Grigorov, a Szumi Regionális Katonai Igazgatás vezetője a Telegramon.

Orosz támadás ért egy lakóházat Szumiban – illusztráció

(Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat)

Elmondása szerint egy házaspár két kisgyermekkel élt az épületben. Tragikus módon senki sem tudott kimenekülni.

A mentőalakulatok négy holttestet emeltek ki a romok alól – a szülőkét és 6, illetve 4 éves fiaikét

– írja a Zn.ua.

💔In Sumy region, russia again killed an entire family including two young children.



A mother, father and their sons, aged 4 & 6, was killed inside their home when russia deliberately hit the residential building with a drone around 2:40 at night.



Never forgive.

Never forget. pic.twitter.com/cOFt1p6KcX — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) September 30, 2025

„Ez szörnyű és jóvátehetetlen veszteség az egész közösség és a régió számára” – írta Grigorov. Őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a barátoknak, majd hozzátette: „A család halála olyan tragédia, amelyet soha nem fogunk elfelejteni és megbocsátani.”

Краснопільска громада Сумщини. Дрон росіян вбив цілу родину. Дружина, чоловік і двоє дітей 4 і 6 років загинули під уламками оселі pic.twitter.com/WACaHwvn9K — M: аr:a (@kava220) September 30, 2025

Korábban arról számoltak be, hogy azonosították az orosz légvédelmi erők nagy hatótávolságú repülőgépeinek 13 parancsnokát, akik részt vettek az Ukrajna elleni nagyszabású rakétatámadások megszervezésében.