Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború: egész család halt meg a támadás következtében

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy család – apa, anya és két kisgyermek – vesztette életét szeptember 30-án, amikor az orosz erők célzott dróntámadással romboltak le egy lakóházat Szumi megyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborútámadásSzumi

Szeptember 30-án az orosz erők célzott dróntámadást intéztek egy lakóház ellen a Szumi megyei Krasznopilszka közösséghez tartozó egyik faluban – számolt be Oleg Grigorov, a Szumi Regionális Katonai Igazgatás vezetője a Telegramon.

Orosz támadás ért egy lakóházat Szumiban – illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat)
Orosz támadás ért egy lakóházat Szumiban – illusztráció
(Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat)

Elmondása szerint egy házaspár két kisgyermekkel élt az épületben. Tragikus módon senki sem tudott kimenekülni. 

A mentőalakulatok négy holttestet emeltek ki a romok alól – a szülőkét és 6, illetve 4 éves fiaikét

– írja a Zn.ua.

„Ez szörnyű és jóvátehetetlen veszteség az egész közösség és a régió számára” – írta Grigorov. Őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a barátoknak, majd hozzátette: „A család halála olyan tragédia, amelyet soha nem fogunk elfelejteni és megbocsátani.”

Korábban arról számoltak be, hogy azonosították az orosz légvédelmi erők nagy hatótávolságú repülőgépeinek 13 parancsnokát, akik részt vettek az Ukrajna elleni nagyszabású rakétatámadások megszervezésében.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!