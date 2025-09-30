Orosz-ukrán háború: egész család halt meg a támadás következtében

Szeptember 30-án az orosz erők célzott dróntámadást intéztek egy lakóház ellen a Szumi megyei Krasznopilszka közösséghez tartozó egyik faluban – számolt be Oleg Grigorov, a Szumi Regionális Katonai Igazgatás vezetője a Telegramon.
Elmondása szerint egy házaspár két kisgyermekkel élt az épületben. Tragikus módon senki sem tudott kimenekülni.
A mentőalakulatok négy holttestet emeltek ki a romok alól – a szülőkét és 6, illetve 4 éves fiaikét
– írja a Zn.ua.
„Ez szörnyű és jóvátehetetlen veszteség az egész közösség és a régió számára” – írta Grigorov. Őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a barátoknak, majd hozzátette: „A család halála olyan tragédia, amelyet soha nem fogunk elfelejteni és megbocsátani.”
