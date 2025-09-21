Az oroszok jelentős erővel támadtak, száloptikás drónokat is bevetettek

A harkovi régió északi részén működő ukrán dandár szóvivője közölte, hogy az orosz csapatok száloptikai drónokat és más támadó drónokat használnak az ukrán földi kommunikációs vonalak megsemmisítésére - írta az ISW elemzése alapján az RBC Ukraina.

Orosz-ukrán háború: Az ukrán csapatok nemrég előrenyomultak Szumi régió északi részén, míg az oroszok Harkov északi részén haladtak előre.Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Szeptember 20-án az orosz csapatok folytatták a támadó műveleteket a Nagy Burluk és Kupjanszk irányában. A „Dnyipro” haderőcsoport szóvivője, Alekszandr Beljszkij alezredes cáfolta azt az állítást, hogy az orosz csapatok behatoltak Kupjanszk központjába, és kijelentette, hogy az ukrán drónok megakadályozzák az orosz csapatokat abban, hogy nehéz technikát szállítsanak az Oszkil folyón, Kupjanszktól keletre. Az ukrán és orosz csapatok együttesen haladtak előre nemrég Pokrovszkij irányában is.

Az itt működő ukrán zászlóalj tisztje szeptember 20-án jelentette, hogy az orosz csapatok továbbra is páncélos járműveket használnak a gyalogság szállítására a pontok között, de nem használják őket az ukrán állások ostromához.

Az oroszok jelentős erőforrást használnak

Az orosz csapatok jelentős mennyiségű erőforrást fordítanak az ukrán fegyveres erők állásainak támadására a területen.

На фронті 125 бойових зіткнень, на Покровському напрямку Сили оборони відбили 33 ворожі атаки https://t.co/mWvNZyjm9L — Ukrinform (@UKRINFORM) September 20, 2025

Az orosz csapatok folytatták a támadást Herszonnál, különösen az Antonivszkij vasúti és közúti hidak közelében.

Az RBC-Ukrajina jelentése szerint szeptember 20-án a fronton 125 harci összecsapás történt. A legtöbb harc Pokrovszkij, Novopavlovszkij és Limanszkij irányokban történt. Emellett az Ukrán Fegyveres Erők a Dobropilszkij irányban végrehajtott művelet során hét települést tudtak felszabadítani. Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Oleksandr Szirszkij megjegyezte, hogy az ukránok 3-7 kilométerrel hatoltak be az oroszok védelmi vonalába.

