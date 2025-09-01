Az oroszok logisztikai központot támadtak

Szumiban található logisztikai központ ellen hajtott végre sikeres támadást Oroszország. Az oroszok közlése szerint pontos találat ért több raktárt is, azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy az ukránok mit tároltak ott – írja a Lenta.

Az oroszok sikeres támadást hajtottak végre

Fotó: KYRYLO CHUBOTIN / NurPhoto

Az érintett ukrán egységek raktárai Szumi irányban helyezkedtek el. Hogy hány darab volt belőlük, és pontosan mit tároltak bennük, azt nem közölték az oroszok.

Az oroszok augusztus 31-én éjjel több helyen is támadtak, köztük Odesszában és környékén is sikeres rakétacsapásokat hajtott végre. Az alaszkai csúcstalálkozó óta egyébként mind a két fél érezhetően felpörgette a támadások számát. Oroszország nemrég Kijevet támadta közvetlenül. Az ukránok ezzel szemben az energetikai létesítményekre és az infrastruktúrára koncentrálnak.