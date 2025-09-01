Hírlevél

Oroszország

Az oroszok logisztikai központot támadtak

Találatot kapott egy ukrán logisztikai központ. Az oroszok közlése szerint a raktárak Szumi területén voltak, azonban azt nem árulták el mit tároltak bennük az ukránok.
OroszországHáború UkrajnaUkrajna

Szumiban található logisztikai központ ellen hajtott végre sikeres támadást Oroszország. Az oroszok közlése szerint pontos találat ért több raktárt is, azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy az ukránok mit tároltak ott – írja a Lenta

Az oroszok sikeres támadást hajtottak végre
Az oroszok sikeres támadást hajtottak végre 
Fotó: KYRYLO CHUBOTIN / NurPhoto

Az érintett ukrán egységek raktárai Szumi irányban helyezkedtek el. Hogy hány darab volt belőlük, és pontosan mit tároltak bennük, azt nem közölték az oroszok. 

Az oroszok augusztus 31-én éjjel több helyen is támadtak, köztük Odesszában és környékén is sikeres rakétacsapásokat hajtott végre. Az alaszkai csúcstalálkozó óta egyébként mind a két fél érezhetően felpörgette a támadások számát. Oroszország nemrég Kijevet támadta közvetlenül. Az ukránok ezzel szemben az energetikai létesítményekre és az infrastruktúrára koncentrálnak. 

 

