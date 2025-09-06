Ez az ország kész együttműködni Oroszországgal

Hírlevél

Szaúd-Arábia kész együttműködni Oroszországgal a ritkaföldfémek kitermelésében és feldolgozásában – jelentette ki Bandar al-Horajef, az ország ipari és ásványkincsekért felelős minisztere.
Szaúd-Arábia érdeklődik az Oroszországgal való együttműködés iránt a ritkaföldfémek területén – nyilatkozta Bandar al-Horajef, Szaúd-Arábia ipari és ásványkincsekért felelős minisztere a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjúban.

Bandar al-Horajef, Szaúd-Arábia ipari és ásványkincsekért felelős minisztere elmondta, szeretnének együttműködni Oroszországgal
Fotó: Wikipedia

„Abszolút” – válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy fontolóra veszik-e az együttműködés lehetőségeit Oroszországgal ezen a területen.

Tavaly bejelentettük, hogy tartalékaink 1,3 billió dollárról 1,5 billió dollárra nőttek, amelyek egy részét ritkaföldfémek teszik ki. Úgy gondoljuk, hogy jó százalékkal rendelkezünk. Most a jobb megértés szakaszában vagyunk, ezért együttműködésre van szükségünk, arra, hogy több adatot szerezzünk a ritkaföldfém-készleteinkről és a fémek típusáról

 – mondta al-Khorayef. „A technológiákon való munka, az, hogy hogyan lehet ezeket az elemeket szétválasztani és feldolgozni, hogy ipari felhasználásra készek legyenek – szintén érdekes és fontos” – magyarázta.

