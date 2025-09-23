Oroszország provokálja a NATO-t, de mi a céljuk?

Az elmúlt időszakban több orosz légtérsértés történt különböző NATO-tagállamokban. Ezek már aligha magyarázhatók véletlenként, Moszkva tudatosan „teszteli” a szövetség reakcióit. Mi lehet Oroszország valódi célja a provokációkkal, és miért beszél a NATO egyre inkább tényleges fenyegetésről, miközben tudja, hogy szándékosan gerjesztett feszültségről van szó.

Oroszország provokálja a NATO-t, vajon mire készül Putyin?

Fotó: VALERY SHARIFULIN / POOL

Szeptemberben több orosz drón és vadászgép sértette meg NATO-tagállamok – köztük Lengyelország, Románia és Észtország – légterét,

a NATO megerősítette a keleti szárny védelmét az Eastern Sentry hadművelettel, több tagország katonai támogatásával,

szakértők szerint Moszkva célja a NATO reakcióinak tesztelése és figyelmeztetés az Ukrajnát támogató országok felé, hogy saját védelmükre is szükségük lehet.

Orosz drónok a lengyel légtérben

Az események sorozata szeptember 10-én hajnalban kezdődött, amikor több orosz drón repült be Lengyelország légterébe. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek az objektumokat lelőtték – a megsemmisítésükben lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS felderítő repülőgépek és a NATO-országok által közösen üzemeltetett légi utántöltő repülőgépek vettek részt. A hivatalos lengyel közlés szerint összesen 19 légi eszköz esetében erősítették meg a légtérsértést. Elmondták azt is, hogy az orosz–ukrán háború során most fordult elő először, hogy légi eszközök „jelentős része” Belarusszia területéről repült be Lengyelországba, nem pedig Ukrajna irányából.

A drónok légtérsértése példátlan mozzanat a NATO és Lengyelország történetében is, ami miatt a lengyel kabinet rendkívüli ülést tartott.

Az eset után Lengyelország a szövetségesekkel folytatott egyeztetés után a NATO 4. cikkelyének* elindítását kérvényezte. A lépés „csak egy kezdetet jelent”, Lengyelország a konzultációk keretében a NATO „határozottan nagyobb támogatását várja el”, hiszen „egy konfrontációról van szó, amelyet Oroszország az egész világgal szemben hirdetett” – áll a lengyel közleményben. A dróntámadás során nem sérült meg senki, azonban egy lakóház megsérült, amiről a lengyel vezetés kezdetben azt állította, hogy egy orosz drón miatt történt a kár – később azonban kiderült, hogy egy lengyel vadászgépről kilőtt rakéta meghibásodott és ez találta el az épületet. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája találta el a házat.

*4. cikk: A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

