Oroszország provokálja a NATO-t, de mi a céljuk?

Az elmúlt időszakban több orosz légtérsértés történt különböző NATO-tagállamokban. Ezek már aligha magyarázhatók véletlenként, Moszkva tudatosan „teszteli” a szövetség reakcióit. Mi lehet Oroszország valódi célja a provokációkkal, és miért beszél a NATO egyre inkább tényleges fenyegetésről, miközben tudja, hogy szándékosan gerjesztett feszültségről van szó.
Az események sorozata szeptember 10-én hajnalban kezdődött, amikor több orosz drón repült be Lengyelország légterébe. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek az objektumokat lelőtték – a megsemmisítésükben lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS felderítő repülőgépek és a NATO-országok által közösen üzemeltetett légi utántöltő repülőgépek vettek részt. A hivatalos lengyel közlés szerint összesen 19 légi eszköz esetében erősítették meg a légtérsértést. Elmondták azt is, hogy az orosz–ukrán háború során most fordult elő először, hogy légi eszközök „jelentős része” Belarusszia területéről repült be Lengyelországba, nem pedig Ukrajna irányából.
A drónok légtérsértése példátlan mozzanat a NATO és Lengyelország történetében is, ami miatt a lengyel kabinet rendkívüli ülést tartott.
Az eset után Lengyelország a szövetségesekkel folytatott egyeztetés után a NATO 4. cikkelyének* elindítását kérvényezte. A lépés „csak egy kezdetet jelent”, Lengyelország a konzultációk keretében a NATO „határozottan nagyobb támogatását várja el”, hiszen „egy konfrontációról van szó, amelyet Oroszország az egész világgal szemben hirdetett” – áll a lengyel közleményben. A dróntámadás során nem sérült meg senki, azonban egy lakóház megsérült, amiről a lengyel vezetés kezdetben azt állította, hogy egy orosz drón miatt történt a kár – később azonban kiderült, hogy egy lengyel vadászgépről kilőtt rakéta meghibásodott és ez találta el az épületet. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája találta el a házat.
*4. cikk: A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.
Az orosz védelmi minisztérium Varsó nyilatkozatára reagálva arról számolt be, hogy az orosz hadsereg nem tervezett megsemmisíteni lengyel területen lévő objektumokat. A minisztérium kijelentette, hogy kész konzultációkat folytatni Lengyelországgal a területén lezuhant drónok ügyében. Érdekes részletre hívta fel a figyelmet egy katonai elemző.
Olyan narratívák kezdtek el terjedni, hogy Ukrajna célja, hogy a lengyeleket is bevonja a háborúba. Moszkva korábban tagadta, hogy Lengyelország lett volna a drónok célpontja és ezt az állítást azzal támasztják alá, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva el se érhették volna Lengyelországot. Egyes szakértők szerint Ukrajna célja az, hogy minél több országot megnyerjen maga mellett: minél több ország segítse őket fegyverekkel, pénzzel és bármivel, amire szükségük van.
Oroszország tesztelni akarta, hogy Lengyelország, de még inkább a NATO, hogy reagál az eseményre. A teszt lezajlott függetlenül attól, hogy Oroszország tudatosan küldte a drónokat Lengyelország légterébe, vagy az egész a véletlen műve volt. Oroszország látta, hogy mi történik ilyen esetben és le tudta vonni a következtetéseket.
Ukrajna és Lengyelország szempontjából is nagy hangsúlyt kapott a drónesemény, melynek hatására összehívták a NATO nagyköveti értekezletét, az esetről tárgyaltak. Ennek következtében született egy döntés, miszerint elindul az úgynevezett Eastern Sentry (Keleti Őrszem) hadművelet, vagyis megerősítik a NATO keleti szárnyának a védelmét oly módon, hogy abban még inkább európai, NATO-gépek kapcsolódnak be.
A dánok, franciák, németek már eddig is felajánlották a segítségnyújtást különböző harci járművekkel, és az angolok is valószínűleg csatlakoznak hozzájuk
– emelte ki a szakértő lapunknak.
A szeptember 13-i incidens során a román radarok észlelték az orosz drónt, amely behatolt az ország légterébe. Az azonnal riasztott F-16-os vadászgépek a miniszter elmondása szerint „nagyon közel voltak ahhoz, hogy lelőjék” a behatolót. A drón nagyon alacsonyan repült, egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt, majd elhagyta a NATO-légteret és visszatért Ukrajnába. A történtek hatására Oana Toiu román külügyminiszter bejelentette, hogy az ENSZ Közgyűlésének soron következő ülésén napirendre kívánja tűzni az orosz drónprovokációk kérdését.
Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép pénteken engedély nélkül lépett be Észtország légterébe a Finn-öböl felett – közölte az ország külügyminisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint a repülőgépek összesen 12 percig tartózkodtak az észt légtérben. Az eset után Tallinn bekérette Oroszország ügyvivőjét.
Oroszország idén már négyszer megsértette Észtország légterét, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai behatolás azonban példátlanul arcátlan, hiszen egyszerre három vadászgép lépett be a területünkre
– fogalmazott Margus Tsahkna észt külügyminiszter. A miniszter hozzátette: „Oroszország egyre kiterjedtebb határtesztelése és növekvő agresszivitása gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlást tesz szükségessé.”
Az orosz védelmi minisztérium a Telegramon közzétett közleményében reagált az észt légtér állítólagos megsértéséről szóló jelentésekre, amelyeket az Orosz Légierő ( VKS) vadászgépei hajtottak végre. Elmagyarázták, hogy szeptember 19-én három MiG-31-es vadászgép valóban – menetrend szerint – Karéliából egy kalinyingrádi repülőtérre tartott. Megerősítették: a repülés a tervek szerint zajlott, a repülőgépek nem tértek el az útvonaluktól, és nem sértették meg más országok légterét, amit az objektív megfigyelés is megerősített.
Oroszország tagadta, hogy megsértette volna Észtország légterét. A feszültség azonban az utóbbi időben nőtt, miután Lengyelország és Románia – szintén NATO-tagok – arról számoltak be, hogy orosz drónok hatoltak be a légterükbe. A NATO-szerződés 4. cikke formálisan sürgős konzultációt indít a 32 tagállamból álló szövetségen belül, amely összeköti az USA-t és számos európai országot a kollektív védelem érdekében.
Ez a második alkalom volt szeptemberben, hogy egy NATO-tag kéri az 4. cikk szerinti konzultációt.
Donald Trump amerikai elnök reagált a konfliktusra:
Nem tetszik. Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Komoly baj lehet belőle.
– írta az elnök közösségi oldalán.
Észtország szerint ez már az ötödik olyan alkalom volt idén, hogy orosz gépek légitérsértést követtek el. Hivatalos források szerint ezúttal az orosz vadászgépek északkelet felől léptek be az észt légterébe, ahol finn vadászgépek fogadták őket a Finn-öböl felett. Az észt légterületre lépés után olasz F-35-ösök, az észtországi NATO-bázisról indítva, a Balti Légi Ellenőrzés misszió keretében kísérték ki a gépeket.
Az észt kormány szerint az orosz vadászgépeknek nem volt repülési terve, ki voltak kapcsolva a transzpondereik, és nem létesítettek kétirányú rádiókapcsolatot az észt légiforgalmi irányítással.
Egyes szakértők az orosz–ukrán háború perspektívájából szemlélik az események láncolatát. Egyrészt Oroszország teszteli a NATO-szövetség reakcióit és a katonai szövetség egységét. Másrészt, mivel ezek az országok finanszírozzák Ukrajnát mind pénzügyileg, mind felszerelésekkel (légvédelmi eszközök, vadászgépek, drónok, rakéták stb.) az orosz üzenet vélhetően az lehet, hogy ezek az országok
ne nyújtsanak több támogatást az ukrán háborús félnek, hiszen lehet, hogy nekik is szükségük lesz a fegyverekre – a saját határaik védelme érdekében.