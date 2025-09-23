Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései ellenére ismét patthelyzet állt elő az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, mivel Oroszország és Ukrajna álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Mint arról beszámoltunk, augusztus folyamán az amerikai elnök külön-külön tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel Washingtonban.

Amíg Oroszország és Ukrajna álláspontja nem közeledik, folytatódik a vérontás (Fotó: Anadolu via AFP)

Trump arra törekszik, hogy tető alá hozzon egy háromoldalú tárgyalást, amelyen az orosz és az ukrán államfő mellett ő is részt venne. (Ennek lehetséges helyszíneként Budapest is felmerült.) Míg Moszkva kifejezte hajlandóságát a tárgyalásra, Zelenszkij sorra veti be a kifogásokat. Nem felel meg például számára Moszkva mint tárgyalási helyszín, illetve biztonsági garanciákat követel még a béketárgyalások megkezdése előtt.

Putyin félelemkeltése. A oroszok nem találtak ki semmi újat. A béke helyett mindenben az eszkalációt keresik. Ez kizárólag erőszakos módszerekkel gyógyítható

– fogalmazott Zelenszkij szürke eminenciása, Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője, feltárva a békével kapcsolatos elutasító álláspontját.

Kijev a vérontást elhúzó álláspontját a háborúpárti nyugat-európai politikusok is szítják. Ennek érdekében felhasználják az Oroszország-ellenes félelemkeltésre az elmúlt napok légtérsértéseit, Ukrajnát pedig a teljes kontinens és a demokratikus értékek védelmezőjeként igyekeznek feltüntetni.

Ha komoly tárgyalásokat akarnak az európai biztonságról, közös kontinensünk sorsáról, arról, hogyan lehetne azt mindenki számára virágzóvá és biztonságossá tenni, mi készek vagyunk erre, és tudják, hol találnak meg minket

– ismertette a kérdéssel kapcsolatos orosz álláspontot Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese.

Poljanszkij egyúttal „abszurd színháznak” nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint a múlt héten orosz vadászgépek hatoltak volna be Észtország légterébe. A diplomata szerint az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy a repülőgépek valóban repültek Karéliából a Kalinyingrádi területre, de nem tértek el a pályájuktól, és nem sértették meg más országok légterét.