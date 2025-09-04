Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

A tárca jelentése szerint szeptember 4-én éjfél és reggel 6 óra között (helyi idő szerint) Oroszország légvédelme összesen 46 drónt semmisített meg vagy fogott el.

Oroszország légvédelme összesen 46, repülőgép típusú drónt semmisített meg (Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)

A minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán az alábbi drónokat semmisítette meg:

24-et a Rosztovi terület felett,

16-ot a Fekete-tenger felett,

4-et a Krasznodari terület felett,

2-t a Volgográdi terület felett.

A közleményben hozzátették: körülbelül reggel 6 órakor (helyi idő szerint ) a Volgográdi régió felett további négy repülő drónt lőtt le a légvédelem – írja a RIA Novosztyi.

A közlemény szerint

az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi-, tengeri- és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai létesítményeket és az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadja.

Az Origo arról is beszámolt, korábban Ukrajnát érték dróntámadások, amelyek Kijev, Szumi és Odessza megyéket sújtották. A dróncsapások tüzeket okoztak, több civil épület megrongálódott, és halálos áldozatokat is követeltek.