Ukrajna

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint az elmúlt éjszaka során 46 ukrán drónt lőttek le orosz terület felett.
A tárca jelentése szerint szeptember 4-én éjfél és reggel 6 óra között (helyi idő szerint) Oroszország légvédelme összesen 46 drónt semmisített meg vagy fogott el.

Oroszország légvédelme összesen 46, repülőgép típusú drónt semmisített meg (Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)
Oroszország légvédelme összesen 46, repülőgép típusú drónt semmisített meg (Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)

A minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán az alábbi drónokat semmisítette meg:

  • 24-et a Rosztovi terület felett,
  • 16-ot a Fekete-tenger felett,
  • 4-et a Krasznodari terület felett,
  • 2-t a Volgográdi terület felett.

A közleményben hozzátették: körülbelül reggel 6 órakor (helyi idő szerint ) a Volgográdi régió felett további négy repülő drónt lőtt le a légvédelem – írja a RIA Novosztyi.

A közlemény szerint 

az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi-, tengeri- és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai létesítményeket és az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadja.

Az Origo arról is beszámolt, korábban Ukrajnát érték dróntámadások, amelyek Kijev, Szumi és Odessza megyéket sújtották. A dróncsapások tüzeket okoztak, több civil épület megrongálódott, és halálos áldozatokat is követeltek. 

 

