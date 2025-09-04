Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

A tárca jelentése szerint szeptember 4-én éjfél és reggel 6 óra között (helyi idő szerint) Oroszország légvédelme összesen 46 drónt semmisített meg vagy fogott el.
A minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán az alábbi drónokat semmisítette meg:
A közleményben hozzátették: körülbelül reggel 6 órakor (helyi idő szerint ) a Volgográdi régió felett további négy repülő drónt lőtt le a légvédelem – írja a RIA Novosztyi.
A közlemény szerint
az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi-, tengeri- és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai létesítményeket és az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadja.
Az Origo arról is beszámolt, korábban Ukrajnát érték dróntámadások, amelyek Kijev, Szumi és Odessza megyéket sújtották. A dróncsapások tüzeket okoztak, több civil épület megrongálódott, és halálos áldozatokat is követeltek.