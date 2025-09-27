Hírlevél

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Az orosz közlés szerint szeptember 27-ére virradó éjjel több tucat ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. A legnagyobb támadási kísérlet a Rosztovi terület felett történt, ahol 27 drónt lőttek le. A helyi hatóságok szerint a támadások nem okoztak sérülést, se jelentős károkat Oroszországban.
Oroszország védelmi minisztériuma közölte, hogy sikeresen visszaverték az ukrán fegyveres erők légitámadását. Szeptember 27-ére virradó éjszaka a légvédelmi rendszerek 55 repülőgéptípusú ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg. A legnagyobb aktivitást a Rosztovi terület felett rögzítették, ahol 27 drónt lőttek le. További nyolc drónt a Brjanszki terület felett semmisítettek meg. Hat-hat drón próbált behatolni Asztrahán és Voronyezs légterébe, de ezeket is lelőtték. Volgográd régióban öt légi célt semmisítettek meg, Kurszk területén kettőt, egyet pedig a Belgorodi régió felett.

Oroszországot éjszaka ellepték az ukrán drónok
Oroszországot éjszaka ellepték az ukrán drónok
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az orosz védelmi tárca hangsúlyozta, hogy minden fenyegetést sikerült semlegesíteni, sérültek nincsenek, komoly károk nem keletkeztek

– írja a LIFE.

Amint arról korábban beszámoltunk, szeptember elején, a háború kezdete óta a legnagyobb orosz légitámadás érte Ukrajnát. Az orosz légitámadás során több városban is lakóházak rongálódtak meg, Kijevben pedig a kormányzati épület is lángra kapott. Az ukránok azóta intenzívebb támadásokat indítanak az oroszok ellen. 

