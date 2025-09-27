Oroszország védelmi minisztériuma közölte, hogy sikeresen visszaverték az ukrán fegyveres erők légitámadását. Szeptember 27-ére virradó éjszaka a légvédelmi rendszerek 55 repülőgéptípusú ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg. A legnagyobb aktivitást a Rosztovi terület felett rögzítették, ahol 27 drónt lőttek le. További nyolc drónt a Brjanszki terület felett semmisítettek meg. Hat-hat drón próbált behatolni Asztrahán és Voronyezs légterébe, de ezeket is lelőtték. Volgográd régióban öt légi célt semmisítettek meg, Kurszk területén kettőt, egyet pedig a Belgorodi régió felett.

Oroszországot éjszaka ellepték az ukrán drónok

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az orosz védelmi tárca hangsúlyozta, hogy minden fenyegetést sikerült semlegesíteni, sérültek nincsenek, komoly károk nem keletkeztek

– írja a LIFE.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны за ночь 55 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России:https://t.co/WJmvdqMnme pic.twitter.com/Pp156OhavF — ТАСС (@tass_agency) September 27, 2025

Amint arról korábban beszámoltunk, szeptember elején, a háború kezdete óta a legnagyobb orosz légitámadás érte Ukrajnát. Az orosz légitámadás során több városban is lakóházak rongálódtak meg, Kijevben pedig a kormányzati épület is lángra kapott. Az ukránok azóta intenzívebb támadásokat indítanak az oroszok ellen.