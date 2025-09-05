Hírlevél

Oroszország

Oroszország visszavárja az Exxont olajmezőire

Valerij Limarenko, a Szahalin régió kormányzója szerint az Exxon Mobil esetleges visszatérése lendületet adhatna a helyi iparnak. Bár Oroszország saját technológiákkal is képes kitermelni az olajat és a gázt, a közös fejlesztés hatékonyabbnak bizonyulna.
OroszországExxon Mobilkőolajfinomító

Oroszország lehetőséget adhat az amerikai Exxon Mobilnak, hogy ismét részesedést szerezzen a Szahalin-1 olaj- és gázprojektben. A vállalat korábban 30 százalékos tulajdonrésszel bírt, ám a háború kitörése után kivonult az orosz piacról. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2025 augusztusában írt alá egy rendeletet, amely lehetőséget biztosít a cég számára a visszatérésre.

Oroszország megnyitná az utat az Exxon Mobil visszatérése előtt a Szahalin-1 projekthez, Putyin rendelete új lehetőségeket teremthet az együttműködésre.
Fotó: AFP

Oroszország előnyöket remél az Exxon visszatérésétől

Valerij Limarenko, a távol-keleti Szahalin régió kormányzója hangsúlyozta, hogy bár hazája rendelkezik a szükséges technológiákkal, az amerikai óriás visszatérése további előnyöket hozhat. 

Szükségünk van a további fejlesztésekre, és ebben az értelemben hatékonyabb lenne, ha közösen folytatnánk

– fogalmazott. Hozzátette:

 Nézze, az a fontos, hogy ők maguk akarják a visszatérést.

Az Exxon 2022-ben, az orosz–ukrán háború kezdetén hagyta el Oroszországot, és 4,6 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el. Azóta a cég egyetlen külföldi befektetőként adta fel részesedését a projektben, míg az indiai ONGC Videsh és a japán SODECO megtarthatta tulajdonát.

A legutóbbi rendelet Putyin 2022. októberi döntését követi, amely akkor államosította a Szahalin-1 projektet

Az új szabályozás most ismét lehetőséget biztosíthat arra, hogy az Exxon Mobil visszatérjen, még akkor is, ha közben az Európai Unió továbbra is szigorítaná az orosz gazdaságra vonatkozó szankciókat.

 

