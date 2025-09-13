Páncélos rémálom: bemutatjuk a világ legpusztítóbb tankjait

M1A2 SEP v3 Abrams – A világ egyik legfélelmetesebb tankja

M1A2 SEP v3 Abrams – A világ egyik legfélelmetesebb tankja (Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto)

Az amerikai hadsereg csodafegyvere az Abrams M1A2 SEPv3, egy olyan harckocsi, amelyet kifejezetten a modern háborúk kihívásaira – a drónok, cirkálórakéták és a legfejlettebb páncéltörő fegyverek ellen – terveztek. A tank legnagyobb ereje a túlélőképességében rejlik: a Trophy aktív védelmi rendszer, a CREW Duke V3 elektronikai zavaróberendezés és a 360 fokos érzékelők együtt olyan pajzsot alkotnak, amely a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja a személyzetnek a csatatéren. A fő fegyver továbbra is a legendás 120 milliméteres M256 sima csövű ágyú, amely a legújabb kinetikus lövedékekkel és többfunkciós lőszerrel is képes pusztító csapásokat mérni, miközben géppuskái a gyalogság és a légi célpontok ellen is bevethetők. Bár az Abrams korábbi változatai Ukrajnában súlyos veszteségeket szenvedtek, a SEPv3 azt a célt szolgálja, hogy megmutassa: korszerűsítve még mindig a világ egyik legfélelmetesebb tankja.

A jól bevált AGT1500 gázturbina meghajtás gyors manőverezést és nagy sebességet garantál, ami döntő előnyt jelent a harci helyzetekben. Nem véletlen, hogy nemcsak az Egyesült Államok hadserege, hanem több NATO- és szövetséges ország – köztük Lengyelország és Ausztrália – is komolyan érdeklődik a típus iránt. Ez a figyelem önmagában is erős stratégiai üzenet Oroszországnak és a feltörekvő ázsiai katonai hatalmaknak. Az M1A2 SEPv3 tehát nem pusztán egy továbbfejlesztett Abrams: átmenet a jelen és a jövő között, amely már most teljes harckészültséget kínál, miközben megnyitja az utat a következő generációs AbramsX és M1E3 modellek előtt.