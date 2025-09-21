Paprikasprayt is bevetnek a kényszersorozók - videó

Ukrajnában továbbra is emberhiány van a fronton, ennek megfelelően pedig a kényszersorozások is folytatódnak. A legfrisebb videóban gy nő próbál megmenteni egy áldozatot és szavakkal akarja jobb belátásra bírni a kényszersorozókat, azonban a jutalma paprikaspray lett.

A kényszersorozók mindent bevetnek

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen jól látható, ahogy a póló nélküli fiatal férfit többen is cibálják és a már jól ismert kisbuszba akarják tuszkolni. A nő igyekszik szavakkal jobb belátásra bírni a tiszteket, akiket azonban ez nem hat meg.

A nő követi a menekülni próbáló férfit, akit megpróbál hátulról felrúgni az egyik kényszersorozók. Amikor sikerül utolérnie láthatóan megzavarja őt a nő, aki tisztes távolságból beszél hozzá. A pillanatnyi káoszt kihasználva az áldozat pedig sikeresen meglép.

A kényszersorozók hálája azonban nem marad el, paprikasprayt alkalmaznak a békés nővel szemben majd elhajtanak.

Ezek az esetek is jól mutatják, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormányának semmi nem drága, ha a frontvonal feltöltéséről van szó. Habár korábban volt róla szó, hogy szeptember elejétől a kényszersorozóknak testkamerát kell viselniük, azonban ennek eddig egyetlen, civilek által rögzített felvételen sem volt nyoma. Így tehát a toborzó irodák munkatársai továbbra is akkor és ott lépnek fel erőszakkal ahol akarnak.