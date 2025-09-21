Hírlevél

Rendkívüli

Ezt ki ne hagyja! Ma este érdemes lesz az eget figyelni – mutatjuk, miért

kényszersorozás

Paprikasprayt is bevetnek a kényszersorozók - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajnában továbbra is kaotikusan zajlanak az erőszakos emberrablások. Egy friss videót egy nő készítette aki igyekezett a kényszersorozók jobb belátásra bírni, azonban paprikasprayt lett a jutalma.
kényszersorozásukrajnaTCK

Ukrajnában továbbra is emberhiány van a fronton, ennek megfelelően pedig a kényszersorozások is folytatódnak. A legfrisebb videóban gy nő próbál megmenteni egy áldozatot és szavakkal akarja jobb belátásra bírni a kényszersorozókat, azonban a jutalma paprikaspray lett. 

A kényszersorozók mindent bevetnek
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen jól látható, ahogy a póló nélküli fiatal férfit többen is cibálják és a már jól ismert kisbuszba akarják tuszkolni. A nő igyekszik szavakkal jobb belátásra bírni a tiszteket, akiket azonban ez nem hat meg. 

A nő követi a menekülni próbáló férfit, akit megpróbál hátulról felrúgni az egyik kényszersorozók. Amikor sikerül utolérnie láthatóan megzavarja őt a nő, aki tisztes távolságból beszél hozzá. A pillanatnyi káoszt kihasználva az áldozat pedig sikeresen meglép. 

A kényszersorozók hálája azonban nem marad el, paprikasprayt alkalmaznak a békés nővel szemben majd elhajtanak.  

Ezek az esetek is jól mutatják, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormányának semmi nem drága, ha a frontvonal feltöltéséről van szó. Habár korábban volt róla szó, hogy szeptember elejétől a kényszersorozóknak testkamerát kell viselniük, azonban ennek eddig egyetlen, civilek által rögzített felvételen sem volt nyoma. Így tehát a toborzó irodák munkatársai továbbra is akkor és ott lépnek fel erőszakkal ahol akarnak. 

 

