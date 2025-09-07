Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

Dmitrij Peszkov

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

50 perce
A TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozott a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint nehéz tárgyalások várhatók az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Dmitrij Peszkovorosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

Az ukrajnai helyzet rendezése nehéz párbeszédet igényel a különböző felek között – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Keleti Gazdasági Fórumon a TASZSZ orosz hírügynökséggel.

Peszkov szerint nehéz tárgyalások várhatók az ukrajnai helyzetről, Zelenszkij elutasította Moszvát mint tárgyalási helyszínt
Peszkov szerint nehéz tárgyalások várhatók az ukrajnai helyzetről, Zelenszkij elutasította Moszvát mint tárgyalási helyszínt (Fotó: AFP)

A szóvivő szerint világszerte Vlagyimir Putyin orosz elnök összes tárgyalópartnere támogatja a Donald Trump amerikai elnökkel folyó párbeszédet és az ukrajnai békefolyamatot.

A támogatás itt teljes mértékű, de természetesen a előttünk álló tárgyalások még mindig meglehetősen nehéznek ígérkeznek

– fogalmazott Peszkov.

Peszkov szerint az ukrán elnököt beszélgetni hívták meg Moszkvába

Mint arról beszámoltunk, az orosz államfő kész a közvetlen párbeszédre az orosz–ukrán háború lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit meghívott Moszkvába. Zelenszkij ugyanakkor kereken elutasította a lehetőséget, és ehelyett Kijevbe invitálta Putyint.

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta az ukrán elnök.

Egyes orosz politikusok szerint ha Zelenszkij valóban törekedne a békére, a találkozó helyszíne nem jelentene számára problémát. Dmitrij Belik, az orosz parlament külügyi bizottságának tagja, „a béke próbájának” nevezte a meghívást, Peszkov pedig azt hangsúlyozta, hogy Zelenszkij beszélgetni hívták meg Moszkvába, nem azért, hogy kapitulációra kényszerítsék.

 

