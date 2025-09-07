Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

Az ukrajnai helyzet rendezése nehéz párbeszédet igényel a különböző felek között – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Keleti Gazdasági Fórumon a TASZSZ orosz hírügynökséggel.

Peszkov szerint nehéz tárgyalások várhatók az ukrajnai helyzetről, Zelenszkij elutasította Moszvát mint tárgyalási helyszínt (Fotó: AFP)

A szóvivő szerint világszerte Vlagyimir Putyin orosz elnök összes tárgyalópartnere támogatja a Donald Trump amerikai elnökkel folyó párbeszédet és az ukrajnai békefolyamatot.

A támogatás itt teljes mértékű, de természetesen a előttünk álló tárgyalások még mindig meglehetősen nehéznek ígérkeznek

– fogalmazott Peszkov.

Peszkov szerint az ukrán elnököt beszélgetni hívták meg Moszkvába

Mint arról beszámoltunk, az orosz államfő kész a közvetlen párbeszédre az orosz–ukrán háború lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit meghívott Moszkvába. Zelenszkij ugyanakkor kereken elutasította a lehetőséget, és ehelyett Kijevbe invitálta Putyint.

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta az ukrán elnök.

Egyes orosz politikusok szerint ha Zelenszkij valóban törekedne a békére, a találkozó helyszíne nem jelentene számára problémát. Dmitrij Belik, az orosz parlament külügyi bizottságának tagja, „a béke próbájának” nevezte a meghívást, Peszkov pedig azt hangsúlyozta, hogy Zelenszkij beszélgetni hívták meg Moszkvába, nem azért, hogy kapitulációra kényszerítsék.