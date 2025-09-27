Valami készül Amerikában: titkos értekezletet hívott össze a védelmi miniszter

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth rendkívüli értekezletet hívott össze több száz tábornok és admirális részvételével, anélkül, hogy megindokolta volna a sürgős találkozó okát. A világ különböző pontjain szolgáló amerikai katonai vezetők már megkezdték a felkészülést a találkozóra, amelyet egyes tisztviselők kifejezetten Hegseth harcias szemléletének erősítésére szánt összejövetelként jellemeztek. Mások azonban úgy vélik, az alkalom egyben lehetőséget kínál arra is, hogy a nemzetvédelmi stratégia új irányai és a tiszti állomány várható létszámcsökkenése is napirendre kerüljön.
A Reutersnek nyilatkozó források szerint a találkozót a Tengerészgyalogos Egyetemen tartják, a résztvevők pedig katonai gépekkel érkeznek a marylandi Joint Base Andrews repülőtérre. A jelenlévők között ott lesznek a világ különböző térségeit – Dél-Koreától a Közel-Keletig – irányító parancsnokok is.
Pete Hegseth a közelmúltban különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az amerikai hadsereg „harcos mentalitással” működjön
Ezt erősíti az is, hogy Donald Trump elnök nemrég végrehajtási rendelettel a Védelmi Minisztériumot „Háborús Minisztériumra” keresztelte át, visszatérve a második világháború utáni elnevezéshez.
Hegseth gyors ütemben alakítja át a minisztérium működését: leváltotta a legfőbb katonai vezetők egy részét, igyekszik végrehajtani Trump nemzetbiztonsági programját, és felszámolni azokat a sokszínűségi kezdeményezéseket, amelyeket diszkriminatívnak tart.
Nem lennék meglepve, ha az esemény során valami meglepetés történne
– fogalmazott egy tisztviselő. Többen attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció védelmi minisztere újabb tisztogatásokba kezdhet a Pentagon vezetésében.