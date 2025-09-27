Hírlevél

Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Pete Hegseth

Valami készül Amerikában: titkos értekezletet hívott össze a védelmi miniszter

Az amerikai hadsereg legmagasabb rangú tábornokai és admirálisai a jövő héten Virginia államban gyűlnek össze. Pete Hegseth védelmi miniszter hívta őket tanácskozásra. A Quantico városában rendezendő esemény központi témája a „harcos ethosz” lesz, de a háttérben sokan komolyabb, stratégiai kérdések felmerülésére számítanak.
Pete HegsethDonald TrumpPentagonhadseregamerikai hadsereg

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth rendkívüli értekezletet hívott össze több száz tábornok és admirális részvételével, anélkül, hogy megindokolta volna a sürgős találkozó okát. A világ különböző pontjain szolgáló amerikai katonai vezetők már megkezdték a felkészülést a találkozóra, amelyet egyes tisztviselők kifejezetten Hegseth harcias szemléletének erősítésére szánt összejövetelként jellemeztek. Mások azonban úgy vélik, az alkalom egyben lehetőséget kínál arra is, hogy a nemzetvédelmi stratégia új irányai és a tiszti állomány várható létszámcsökkenése is napirendre kerüljön.

Pete Hegseth rendkívüli értekezletet hívott össze több száz tábornok és admirális részvételével
Fotó: AFP

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a találkozót a Tengerészgyalogos Egyetemen tartják, a résztvevők pedig katonai gépekkel érkeznek a marylandi Joint Base Andrews repülőtérre. A jelenlévők között ott lesznek a világ különböző térségeit – Dél-Koreától a Közel-Keletig – irányító parancsnokok is.

Pete Hegseth a közelmúltban különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az amerikai hadsereg „harcos mentalitással” működjön

Ezt erősíti az is, hogy Donald Trump elnök nemrég végrehajtási rendelettel a Védelmi Minisztériumot „Háborús Minisztériumra” keresztelte át, visszatérve a második világháború utáni elnevezéshez.

Hegseth gyors ütemben alakítja át a minisztérium működését: leváltotta a legfőbb katonai vezetők egy részét, igyekszik végrehajtani Trump nemzetbiztonsági programját, és felszámolni azokat a sokszínűségi kezdeményezéseket, amelyeket diszkriminatívnak tart.

Nem lennék meglepve, ha az esemény során valami meglepetés történne

– fogalmazott egy tisztviselő. Többen attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció védelmi minisztere újabb tisztogatásokba kezdhet a Pentagon vezetésében.

