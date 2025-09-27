Valami készül Amerikában: titkos értekezletet hívott össze a védelmi miniszter

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth rendkívüli értekezletet hívott össze több száz tábornok és admirális részvételével, anélkül, hogy megindokolta volna a sürgős találkozó okát. A világ különböző pontjain szolgáló amerikai katonai vezetők már megkezdték a felkészülést a találkozóra, amelyet egyes tisztviselők kifejezetten Hegseth harcias szemléletének erősítésére szánt összejövetelként jellemeztek. Mások azonban úgy vélik, az alkalom egyben lehetőséget kínál arra is, hogy a nemzetvédelmi stratégia új irányai és a tiszti állomány várható létszámcsökkenése is napirendre kerüljön.

Fotó: AFP

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a találkozót a Tengerészgyalogos Egyetemen tartják, a résztvevők pedig katonai gépekkel érkeznek a marylandi Joint Base Andrews repülőtérre. A jelenlévők között ott lesznek a világ különböző térségeit – Dél-Koreától a Közel-Keletig – irányító parancsnokok is.

Pete Hegseth a közelmúltban különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az amerikai hadsereg „harcos mentalitással” működjön

Ezt erősíti az is, hogy Donald Trump elnök nemrég végrehajtási rendelettel a Védelmi Minisztériumot „Háborús Minisztériumra” keresztelte át, visszatérve a második világháború utáni elnevezéshez.

