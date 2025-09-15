Putyin árnyékháborút folytat a Nyugat ellen

A közelmúltban történt, Lengyelország területét ért orosz dróntámadás új szintre emelte a kockázatot. Ez azonban nem az első eset, hogy Moszkva provokálja a szövetséget, írja az Unian.ua.

Ivana Stradner (Forrás: FDD)

Az orosz hírszerzés az Ukrajna elleni teljes invázió kezdete óta vakmerő módon folytat hibrid hadviselést a Nyugat ellen – írja Ivana Stradner, a washingtoni Demokráciák Védelméért Alapítvány (FDD) kutatója a The Telegraph cikkében.

Ne legyen kétség: Oroszország árnyékháborúja a Nyugat ellen folytatódni fog. Ha nem kap rá kemény választ, Putyin rezsimje tovább fogja fokozni az eszkalációt

– hangsúlyozta az elemző.

Diverziók és merényletek Európában

A kutató szerint az orosz tervek között szerepeltek szabotázsakciók európai katonai létesítmények ellen, valamint amerikai bázisok és személyzet elleni támadások is. Egy németországi teherszállító gépre például robbanószerkezetet próbáltak csempészni – ez a kísérlet állítólag az Egyesült Államokba és Kanadába tartó járatok ellen irányult volna.

Moszkva emellett merényletet is megkísérelt a német fegyvergyártó óriás, a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger ellen.

Az elemző rámutat: a Lengyelországot ért dróntámadások egy része közvetlenül Belarusszia területéről érkezett, ami lehetőséget biztosít Putyinnak a felelősség tagadására. Ugyanakkor a lépés azt is jelezheti, hogy a Kreml már elég magabiztosnak érzi magát ahhoz, hogy tesztelje a Nyugat eltökéltségét.

Wieslaw Kukula tábornok (középen), a lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke látható, amint Donald Tusk lengyel miniszterelnök (a képen nem látható) által Varsóban rendezett rendkívüli ülésen vesz részt, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret (Fotó: AFP)

Stradner szerint az Egyesült Államok és szövetségesei nem elégedhetnek meg nyilatkozatokkal: Ki kell utasítaniuk az orosz hírszerzőket az országaikból. Nyilvánosságra kell hozniuk a hírszerzési információkat a dróntámadások és más orosz akciók hátteréről.

Fokozniuk kell a gazdasági nyomást Moszkvára, beleértve a másodlagos szankciókat is, amelyek célja az orosz olajbevételek csökkentése. Emellett Washingtonnak még több rakétát kellene átadnia Ukrajnának, hogy Kijev képes legyen visszavágni az orosz agressziónak.

Az elemzés szerint a Nyugatnak különösen figyelnie kell a közelgő moldovai parlamenti választásokra, mivel fennáll a veszélye, hogy Moszkva ott is megpróbál beavatkozni.