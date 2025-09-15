Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Putyin

Putyin árnyékháborút folytat a Nyugat ellen

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán sajtó szerint Putyin lépéseivel fokozza a feszültséget, mellyel a Kreml célja, hogy aláássa a NATO hitelességét, és kétségbe vonja a szövetség alapját jelentő 5. cikkelyt, amely kimondja: egy tag elleni támadás minden tag elleni támadásnak minősül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyinfenyegetésnyugat-európaiháborúlépés

A közelmúltban történt, Lengyelország területét ért orosz dróntámadás új szintre emelte a kockázatot. Ez azonban nem az első eset, hogy Moszkva provokálja a szövetséget, írja az Unian.ua.

Putyin
Ivana Stradner (Forrás: FDD)

Az orosz hírszerzés az Ukrajna elleni teljes invázió kezdete óta vakmerő módon folytat hibrid hadviselést a Nyugat ellen – írja Ivana Stradner, a washingtoni Demokráciák Védelméért Alapítvány (FDD) kutatója a The Telegraph cikkében.

Ne legyen kétség: Oroszország árnyékháborúja a Nyugat ellen folytatódni fog. Ha nem kap rá kemény választ, Putyin rezsimje tovább fogja fokozni az eszkalációt

– hangsúlyozta az elemző.

Diverziók és merényletek Európában

A kutató szerint az orosz tervek között szerepeltek szabotázsakciók európai katonai létesítmények ellen, valamint amerikai bázisok és személyzet elleni támadások is. Egy németországi teherszállító gépre például robbanószerkezetet próbáltak csempészni – ez a kísérlet állítólag az Egyesült Államokba és Kanadába tartó járatok ellen irányult volna.

Moszkva emellett merényletet is megkísérelt a német fegyvergyártó óriás, a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger ellen.

Az elemző rámutat: a Lengyelországot ért dróntámadások egy része közvetlenül Belarusszia területéről érkezett, ami lehetőséget biztosít Putyinnak a felelősség tagadására. Ugyanakkor a lépés azt is jelezheti, hogy a Kreml már elég magabiztosnak érzi magát ahhoz, hogy tesztelje a Nyugat eltökéltségét.

This September 10, 2025 hand out image released by the Polish Prime Ministers office shows General Wieslaw Kukula (C),Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces attending an emegency meeting hosted by Poland's Prime Minister Donald Tusk (not in image) in Warsaw after Russian drones violated Polish airspace. NATO air defences helped counter drones that entered Polish airspace overnight and alliance chief Mark Rutte is in contact with Warsaw, a NATO spokeswoman said. Polish Prime Minister Donald Tusk said that a violation of Polish airspace by several Russian drones overnight was a major provocation aimed at the EU and NATO member. (Photo by HANDOUT / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Polish Prime Ministers office / BYLINE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Wieslaw Kukula tábornok (középen), a lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke látható, amint Donald Tusk lengyel miniszterelnök (a képen nem látható) által Varsóban rendezett rendkívüli ülésen vesz részt, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret (Fotó: AFP)

Stradner szerint az Egyesült Államok és szövetségesei nem elégedhetnek meg nyilatkozatokkal: Ki kell utasítaniuk az orosz hírszerzőket az országaikból. Nyilvánosságra kell hozniuk a hírszerzési információkat a dróntámadások és más orosz akciók hátteréről. 

Fokozniuk kell a gazdasági nyomást Moszkvára, beleértve a másodlagos szankciókat is, amelyek célja az orosz olajbevételek csökkentése. Emellett Washingtonnak még több rakétát kellene átadnia Ukrajnának, hogy Kijev képes legyen visszavágni az orosz agressziónak.

Az elemzés szerint a Nyugatnak különösen figyelnie kell a közelgő moldovai parlamenti választásokra, mivel fennáll a veszélye, hogy Moszkva ott is megpróbál beavatkozni.

Növekvő félelem Európában

Közben a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége tart egy orosz támadástól. A megkérdezettek 62 százaléka reális veszélynek látja, hogy Oroszország NATO-tagország – például Lengyelország vagy Litvánia – ellen indítana támadást. Mindössze 28 százalék nem osztja ezt az aggodalmat.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!