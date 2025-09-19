A NATO-Oroszország drónháborúra német szakértőknek már időpontjuk is van

Putyin kapcsán a német kancellár, Friedrich Merz (CDU) a berlini nagyköveti konferencián kijelentette: minden arra utal, hogy az orosz elnök imperialista terve nem áll meg Ukrajna elfoglalásánál.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

„Ez csak a kezdet lenne” – fogalmazott.

Putyintól tart Európa

Hasonló véleményt fogalmazott meg a CDU külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen is, aki sürgette a NATO gyorsabb fegyverkezését. A politikus a ZDF műsorában hangsúlyozta: a titkosszolgálatok becslése szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy nagyszabású európai háború megvívására, írja a Merkur.

Meg vagyok győződve arról, hogy Putyin kihasználná Donald Trump amerikai elnökségét, és valami olyasmit tenne, ami túlmutat Ukrajnán

– figyelmeztetett Röttgen.

Drónháború és „drónfal” a NATO keleti szárnyán

A CDU-s politikus szerint a frontokon az ukrajnai háború mára gyakorlatilag drónháborúvá vált.

„Ez teljesen átalakította a hadviselést, és a jövő háborúit is meg fogja határozni” – mondta.

Röttgen ezért a NATO keleti határain egy úgynevezett „drónfal” kiépítését sürgette.

Szükség van drónelhárításra az egész NATO-keleti szárnyon. Igen, ez a fal meg fog épülni

– hangsúlyozta ki.

A Bundeswehr NBC különleges erői egy gyakorlat során egy drónt vizsgálnak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

A politikus hozzátette: a jövő hadserege nem a régi mintára épül majd, hanem sokféle drónt – felderítő, elhárító, álcázó és támadó eszközöket – kell rendszerbe állítania.

„Ez a jövőbeli védelmi képesség egyik alapja lesz” – fogalmazott.