Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Putyin

A NATO-Oroszország drónháborúra német szakértőknek már időpontjuk is van

Egyre nagyobb az aggodalom Európában Oroszország lépései miatt. A lengyel légtérbe betörő orosz drónok ismét rámutattak arra, hogy Vlagyimir Putyin céljai messze túlmutathatnak Ukrajna lerohanásán – figyelmeztetnek német politikusok.
Putyin kapcsán a német kancellár, Friedrich Merz (CDU) a berlini nagyköveti konferencián kijelentette: minden arra utal, hogy az orosz elnök imperialista terve nem áll meg Ukrajna elfoglalásánál.

Putyin
Friedrich Merz német kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

„Ez csak a kezdet lenne” – fogalmazott.

Putyintól tart Európa

Hasonló véleményt fogalmazott meg a CDU külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen is, aki sürgette a NATO gyorsabb fegyverkezését. A politikus a ZDF műsorában hangsúlyozta: a titkosszolgálatok becslése szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy nagyszabású európai háború megvívására, írja a Merkur.

Meg vagyok győződve arról, hogy Putyin kihasználná Donald Trump amerikai elnökségét, és valami olyasmit tenne, ami túlmutat Ukrajnán

– figyelmeztetett Röttgen.

Drónháború és „drónfal” a NATO keleti szárnyán

A CDU-s politikus szerint a frontokon az ukrajnai háború mára gyakorlatilag drónháborúvá vált.

„Ez teljesen átalakította a hadviselést, és a jövő háborúit is meg fogja határozni” – mondta.

Röttgen ezért a NATO keleti határain egy úgynevezett „drónfal” kiépítését sürgette.

Szükség van drónelhárításra az egész NATO-keleti szárnyon. Igen, ez a fal meg fog épülni

– hangsúlyozta ki.

04 September 2025, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock: NBC special forces of the Bundeswehr secure an intercepted drone during an exercise scenario and examine it for warfare agents. The soldiers secure the 196-metre-long transport ship "Ark Germania" as it is loaded with military technology in the port area. As part of the "Quadriga 2025" military maneuver, over 1,000 military vehicles are being transported to Lithuania by sea. This year, the focus of the "Quadriga" exercise series is on the sea dimension with the securing and protection of strategic sea routes and infrastructure. Photo: Jens Büttner/dpa (Photo by JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Bundeswehr NBC különleges erői egy gyakorlat során egy drónt vizsgálnak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

A politikus hozzátette: a jövő hadserege nem a régi mintára épül majd, hanem sokféle drónt – felderítő, elhárító, álcázó és támadó eszközöket – kell rendszerbe állítania.

„Ez a jövőbeli védelmi képesség egyik alapja lesz” – fogalmazott. 

 

