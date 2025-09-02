Új világrend jön: Putyin és Hszi szövetségétől retteghet a Nyugat

Putyin a találkozón méltatta az orosz–kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte „soha nem látott szintre” emelkedtek, és hangsúlyozta, hogy a két ország közötti szoros egyeztetés jól mutatja az együttműködés stratégiai jellegét.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Hszi Csin-pinggel tartott kétoldalú találkozó kezdetén, a pekingi Népi Nagyteremben

„Kedves barátom, én és az egész orosz delegáció örömmel találkozunk ismét kínai barátainkkal és kollégáinkkal” – mondta Putyin Hszinek a Kreml által a Telegramon közzétett videó szerint.

Szoros kapcsolataink jól mutatják az orosz–kínai együttműködés stratégiai jellegét, amely ma példátlanul magas szinten áll

– fogalmazott Putyin, majd hozzátette:

Mindig együtt voltunk, és most is együtt maradunk.

Hszi Csin-ping úgy nyilatkozott, hogy „a kínai–orosz kapcsolatok kiállták a nemzetközi változások próbáját”, és hangsúlyozta: Peking kész együttműködni Moszkvával „egy igazságosabb és észszerűbb globális kormányzási rendszer kialakításának előmozdításában”.

Hszi szerdán rendezi meg Kína eddigi legnagyobb katonai parádéját, amely a második világháború végén Japán kapitulációjának 80. évfordulójára emlékezik. Az esemény egy olyan időszakban zajlik, amikor Hszi arra törekszik, hogy Peking ne csupán a világ második legnagyobb gazdaságaként, hanem diplomáciai nagyhatalomként is érvényesítse befolyását a nemzetközi színtéren – számolt be a BBC.

Hszi kiemelte Kína stabil kereskedelmi partnerként betöltött szerepét, szembeállítva azt Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseivel, amelyek komoly felfordulást okoztak a gazdasági kapcsolatokban.

Most Putyint fogadja Pekingben, miközben Trumpnak továbbra sem sikerült megállapodásra jutnia az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról.

A hétfői csúcstalálkozón Hszi és Putyin egyaránt élesen bírálta a nyugati kormányokat. Hszi „zaklató magatartással” vádolt egyes országokat – nyíltan az Egyesült Államokra célozva –, míg Putyin megvédte Oroszország ukrajnai offenzíváját, és a konfliktus kirobbanásáért a Nyugatot tette felelőssé.