Bajban a Nyugat: a fél világ besorakozott Putyin mögé

A hivatalos program gazdasági és biztonsági kérdésekre fókuszál, de az ukrajnai háború sem kerülhette el a figyelmet. Zelenszkij az esemény előtt Modival egyeztetett telefonon, míg Putyin a találkozón hangsúlyozta: a konfliktus nem orosz agresszió, hanem a nyugati beavatkozás következménye, tartós béke pedig csak az „alapvető okok” felszámolásával érhető el, írta a RIA Novosztyi.
Horváth Levente, korábbi sanghaji főkonzul, az Eurázsia Központ igazgatója szerint az orosz elnök részvétele és fogadtatása világosan jelzi: szó sincs elszigeteltségről.
Putyin 25 év alatt huszonnegyedszer jár Pekingben, ami mutatja Kína stratégiai szerepét Oroszország számára
– mondta a szakértő. Hozzátette: India és Kína is jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben Washington inkább Pakisztánnal keres új szövetséget, de ebben két évtizedes lemaradásban van.
Az SCO csúcson 26 ország képviselői vesznek részt, lefedve szinte egész Eurázsiát, a világ GDP-jének harmadát adva.
Ez már nem pusztán gazdasági fórum, hanem biztonsági és kulturális együttműködés is, amely alternatívát kínál az amerikai vezette egypólusú világrenddel szemben
– hangsúlyozta Horváth Levente.
A tanácskozást követően a résztvevők Pekingben megtekintik a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulójára szervezett katonai parádét, amelyen az EU-t vezetői szinten egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli.
A találkozó margóján Putyin és Modi hivatalos tárgyalást is folytatott. Az orosz elnök „különleges, privilegizált stratégiai partnerségként” jellemezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát, és mindketten kiemelték az együttműködés fontosságát.
A szakértő szerint a kínai csúcstalálkozó üzenete világos: a világ többpólusúvá vált.
„Más gondolkodásmód, történelem és hagyomány köti össze ezeket az országokat” – fogalmazott Horváth Levente.
Az orosz, kínai és indiai együttműködés, kiegészülve szövetségeseikkel, már nemcsak gazdasági, hanem politikai és katonai értelemben is kihívást jelent a Nyugatnak.