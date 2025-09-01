Hírlevél

Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Putyin

Bajban a Nyugat: a fél világ besorakozott Putyin mögé

Tiencsinben zajlik a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója, ahol a világ keleti hatalmai – Kína, Oroszország, India és Észak-Korea vezetői – közösen léptek fel. A szakértő szerint a tanácskozás üzenetet is hordoz: a nyugati dominanciával szemben új globális erőközpont épülhet Ázsiában.
PutyinSanghaji Együttműködési SzervezetModiPartnerségKína

A hivatalos program gazdasági és biztonsági kérdésekre fókuszál, de az ukrajnai háború sem kerülhette el a figyelmet. Zelenszkij az esemény előtt Modival egyeztetett telefonon, míg Putyin a találkozón hangsúlyozta: a konfliktus nem orosz agresszió, hanem a nyugati beavatkozás következménye, tartós béke pedig csak az „alapvető okok” felszámolásával érhető el, írta a RIA Novosztyi.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök látható a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, 2025. szeptember 1-jén
(Fotó: AFP)

Putyin elszigeteltsége nem igaz

Horváth Levente, korábbi sanghaji főkonzul, az Eurázsia Központ igazgatója szerint az orosz elnök részvétele és fogadtatása világosan jelzi: szó sincs elszigeteltségről. 

Putyin 25 év alatt huszonnegyedszer jár Pekingben, ami mutatja Kína stratégiai szerepét Oroszország számára

– mondta a szakértő. Hozzátette: India és Kína is jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben Washington inkább Pakisztánnal keres új szövetséget, de ebben két évtizedes lemaradásban van.

A fél világ egy asztalnál

Az SCO csúcson 26 ország képviselői vesznek részt, lefedve szinte egész Eurázsiát, a világ GDP-jének harmadát adva. 

Ez már nem pusztán gazdasági fórum, hanem biztonsági és kulturális együttműködés is, amely alternatívát kínál az amerikai vezette egypólusú világrenddel szemben 

– hangsúlyozta Horváth Levente.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (on screens) attends the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Tianjin on September 1, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján 26 ország képviselői vesznek részt (Fotó: AFP)

A tanácskozást követően a résztvevők Pekingben megtekintik a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulójára szervezett katonai parádét, amelyen az EU-t vezetői szinten egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli.

Putyin–Modi: különleges partnerség

A találkozó margóján Putyin és Modi hivatalos tárgyalást is folytatott. Az orosz elnök „különleges, privilegizált stratégiai partnerségként” jellemezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát, és mindketten kiemelték az együttműködés fontosságát.

Új korszak kezdete

A szakértő szerint a kínai csúcstalálkozó üzenete világos: a világ többpólusúvá vált. 

„Más gondolkodásmód, történelem és hagyomány köti össze ezeket az országokat” – fogalmazott Horváth Levente. 

Az orosz, kínai és indiai együttműködés, kiegészülve szövetségeseikkel, már nemcsak gazdasági, hanem politikai és katonai értelemben is kihívást jelent a Nyugatnak.

 

 

