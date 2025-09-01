Bajban a Nyugat: a fél világ besorakozott Putyin mögé

A hivatalos program gazdasági és biztonsági kérdésekre fókuszál, de az ukrajnai háború sem kerülhette el a figyelmet. Zelenszkij az esemény előtt Modival egyeztetett telefonon, míg Putyin a találkozón hangsúlyozta: a konfliktus nem orosz agresszió, hanem a nyugati beavatkozás következménye, tartós béke pedig csak az „alapvető okok” felszámolásával érhető el, írta a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök látható a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, 2025. szeptember 1-jén

(Fotó: AFP)

Putyin elszigeteltsége nem igaz

Horváth Levente, korábbi sanghaji főkonzul, az Eurázsia Központ igazgatója szerint az orosz elnök részvétele és fogadtatása világosan jelzi: szó sincs elszigeteltségről.

Putyin 25 év alatt huszonnegyedszer jár Pekingben, ami mutatja Kína stratégiai szerepét Oroszország számára

– mondta a szakértő. Hozzátette: India és Kína is jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben Washington inkább Pakisztánnal keres új szövetséget, de ebben két évtizedes lemaradásban van.

A fél világ egy asztalnál

Az SCO csúcson 26 ország képviselői vesznek részt, lefedve szinte egész Eurázsiát, a világ GDP-jének harmadát adva.

Ez már nem pusztán gazdasági fórum, hanem biztonsági és kulturális együttműködés is, amely alternatívát kínál az amerikai vezette egypólusú világrenddel szemben

– hangsúlyozta Horváth Levente.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján 26 ország képviselői vesznek részt (Fotó: AFP)

A tanácskozást követően a résztvevők Pekingben megtekintik a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulójára szervezett katonai parádét, amelyen az EU-t vezetői szinten egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli.

Putyin–Modi: különleges partnerség

A találkozó margóján Putyin és Modi hivatalos tárgyalást is folytatott. Az orosz elnök „különleges, privilegizált stratégiai partnerségként” jellemezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát, és mindketten kiemelték az együttműködés fontosságát.

Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Új korszak kezdete

A szakértő szerint a kínai csúcstalálkozó üzenete világos: a világ többpólusúvá vált.

„Más gondolkodásmód, történelem és hagyomány köti össze ezeket az országokat” – fogalmazott Horváth Levente.

Az orosz, kínai és indiai együttműködés, kiegészülve szövetségeseikkel, már nemcsak gazdasági, hanem politikai és katonai értelemben is kihívást jelent a Nyugatnak.