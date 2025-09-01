Hírlevél

Oroszország

A Nyugatot tette felelőssé Putyin az ukrajnai helyzetért

Az orosz elnök is felszólalt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján. Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat nem értette meg, hogy Oroszország számára Ukrajna NATO tagsága fenyegetést jelent.
Oroszország

Az orosz elnök is felszólalt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) államfői tanácsának ülésén. Vlagyimir Putyin szerint az SCO folyamatosan növeli befolyását a nemzetközi kérdések megoldásában, a háború kitöréséért pedig a Nyugatot tette felelőssé – számolt be róla a RIA.

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Az orosz elnök szerint az ukrajnai válság nem „támadás”, hanem államcsíny következtében alakult ki.

A válság második oka a Nyugat folyamatos kísérlete Ukrajna NATO-ba való bevonására, ami – ahogy azt már évek óta többször is hangsúlyoztuk és mondtuk – közvetlen veszélyt jelent Oroszország biztonságára.

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin szerint Oroszország hozzáállása az ukrán válsághoz az, hogy egyetlen ország sem biztosíthatja biztonságát egy másik rovására. Az orosz elnök egyúttal jelezte: Moszkva nagyra értékeli Peking, Újdelhi és más partnerek erőfeszítéseit az ukrajnai helyzet megoldása érdekében.

Szeretném megjegyezni, hogy a közelmúltbeli alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón elért megállapodások is ebbe az irányba haladnak, remélhetőleg megnyitva az utat a béke felé Ukrajnában.

– jelentette ki Putyin.

Az orosz elnök szerint egyébként az SCO-n belüli együttműködés fejlődésének üteme lenyűgöző, a szervezet országai közötti kereskedelem kölcsönös elszámolásaiban pedig egyre inkább a nemzeti valutákat használják. Az ENSZ alapelvei, beleértve az államok függetlenségének tiszteletben tartását, ma is igazak és megingathatatlanok Putyin szerint.

Biztos vagyok benne, hogy a Tiencsinben elért megállapodások végrehajtásának kérdéseit részletesen megvitatják az SCO Kormányfői Tanácsának ülésén, amelyre a megállapodás szerint novemberben kerül sor Moszkvában. Örömmel látjuk majd az összes országuk delegációit, kedves barátaim.

– fogalmazott Putyin.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója augusztus 31. és szeptember 1. között kerül megrendezésre Tiencsinben, amelyen több mint 20 külföldi vezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint nemzetközi szervezetek képviselői.

 

