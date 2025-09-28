Radoslaw Sikorski Oroszországnak üzent

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter gyakorlatilag nyíltan megfenyegette Oroszországot. Mint mondta, ha újabb rakéta vagy repülőgép engedély nélkül szándékosan vagy véletlenül belép a légterükbe, lelövik és ha a roncsok NATO területre esnek, akkor arra kéri őket, hogy ne hozzájuk menjenek panaszkodni.

Szijjártó Péter reméli, hogy Radoslaw Sikorski nyilatkozatai nem okozzák a háború eszkalációját.

Sikorski miniszter kolléga így szokott beszélni. Minden egyes ügyben a sarkos fogalmazás neki a cégére, ha szabad így mondanom. De egy ilyen háborús helyzetben azért ez veszélyes, mert amikor minden egyes nap újabb és újabb eszkalációs kockázatot hoz, akkor azért érdemes megfontolni, hogy az ember mit mond, és azt hogyan mondja.

– jegyezte meg a tárcavezető a közösségi oldalán legutóbb közzétett videóban.

Hozzátette: „Itt visszautalnék arra, amit talán a volt lengyel elnök mondott arról, hogy az ukránok hogyan próbálták őket belerángatni a háborúba akkor, amikor korábban egy rakéta is nagy gond volt Lengyelország területén, még az előző lengyel kormány alatt, és akkor a Dub elnök elmondta, hogy hogyan próbálták az ukránok beleprovokálni őket, hogy mit mondjanak, és így lépjenek be, vagy közelebb kerüljenek a háborúhoz.”

Tehát úgy tűnik, hogy azért a lengyelek és az ukránok viszonyrendszerében sajnos ilyenek előfordulnak. Szóval remélem, hogy az ilyen tüzes nyilatkozatok azért nem okozzák a háború eszkalációját.

– zárta szavait.