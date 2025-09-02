Hírlevél

Rendkívüli

Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

rendőr

Botrányos elfogás: rendőrök vitték el a sorozás elől menekülő férfit Ukrajnában – videó

Újabb felháborodást keltő eset történt Ukrajnában: a Zsitomir megyei Berdicsivben a rendőrség erőszakkal vitt el egy sorozás elől menekülő férfit. A hivatalos verzió szerint a férfi ellenállt az intézkedésnek, sőt állítólag a rendőr fegyverét is megpróbálta megragadni. A felvételen azonban ennek nyoma sincs.
rendőr TC Kerőszak Ukrajna kényszersorozás

A videón jól látható, hogy a rendőrök minden különösebb ok nélkül teperik le az utcán a sorozás elől bujkáló férfit. A hatóságok ezután azzal indokolták az intézkedést, hogy a férfi veszélyes volt, és támadást kísérelt meg. A képsorok azonban mást mutatnak: a rendőrök láthatóan csak ürügyet kerestek arra, hogy bevihessék a férfit az őrsre, majd átadják a katonai sorozóközpontnak.

A rendőrök fogták le a kétségbeesett férfit

A helyszínen jelen lévő sorozóbiztosok mindezt tétlenül nézték végig. Nem avatkoztak közbe, a „piszkos munkát” a rendőrökre bízták, hogy ne nekik kelljen közvetlenül erőszakkal begyűjteni a katonakorú férfit.

Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset kerül nyilvánosságra Ukrajnában: a sorozóbizottság emberei és a rendőrök gyakran erőszakosan lépnek fel azokkal szemben, akik nem akarnak bevonulni. A kijevi vezetés folyamatosan szembesül azzal, hogy a lakosság körében rohamosan csökken a háború támogatottsága, miközben a fronton óriási emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg. 

 

