A videón jól látható, hogy a rendőrök minden különösebb ok nélkül teperik le az utcán a sorozás elől bujkáló férfit. A hatóságok ezután azzal indokolták az intézkedést, hogy a férfi veszélyes volt, és támadást kísérelt meg. A képsorok azonban mást mutatnak: a rendőrök láthatóan csak ürügyet kerestek arra, hogy bevihessék a férfit az őrsre, majd átadják a katonai sorozóközpontnak.

A rendőrök fogták le a kétségbeesett férfit

A helyszínen jelen lévő sorozóbiztosok mindezt tétlenül nézték végig. Nem avatkoztak közbe, a „piszkos munkát” a rendőrökre bízták, hogy ne nekik kelljen közvetlenül erőszakkal begyűjteni a katonakorú férfit.

Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló eset kerül nyilvánosságra Ukrajnában: a sorozóbizottság emberei és a rendőrök gyakran erőszakosan lépnek fel azokkal szemben, akik nem akarnak bevonulni. A kijevi vezetés folyamatosan szembesül azzal, hogy a lakosság körében rohamosan csökken a háború támogatottsága, miközben a fronton óriási emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg.