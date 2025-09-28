Sokkoló videón az Ukrajnát bombázó orosz drónok

Az éjszaka folyamán Oroszország aeroballisztikus „Tőr” rakétákkal mért csapást Ukrajnára, Sztarokosztyantyin városára, Hmelnickij megyében. Hajnalban cirkálórakéták támadták Kijevet, sok robbanást lehetett hallani a városban.

Szeptember 28-án Oroszország hatalmas csapást mért Ukrajnára (Forrás: X)

3 óra után a légierő beszámolt arról, hogy Tu–95MS bombázókról cirkálórakétákat indítottak, valamint Zaporizzsját tengerről indított Kalibr rakétákkal támadták. Zaporizzsjában lakóházak rongálódtak meg, legalább három ember megsérült.

Reggel Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a város minden kerületében több épület is megrongálódott rakéták repesztalálatai miatt. Különösen a Szolomjanszkij kerületben pusztult el részben egy ötemeletes épület, ahol eddig három sérültről tudni. Klicsko több, Kijev felé tartó rakétára és repeszre hívta fel a figyelmet.

Megfigyelőcsatornák és a helyi lakosság jelentése szerint sorozatos robbanások történtek a Kijev melletti Bila Cerkvában is, amelyet drónok támadtak meg – írja a BBC.

It’s hell in Zaporizha right now and other major cities in Ukraine as Russia launches massive attack on civilian targets all across Ukraine #CrimesAgainstHumanity #ukraine pic.twitter.com/tQbiSRqlIF — Hope For Ukraine (@hopeforukraine) September 28, 2025

Támadás érte a Vinnyicjai területet is, ahol néhány nappal ezelőtt az oroszok az energiainfrastruktúrát rongálták meg. A rakéták átrepültek Szumi megyén, majd Poltaván keresztül Cserkaszi felé, egy részük Kanivon át Kijev irányába.

Egy másik rakétacsoport Smila felé haladt, ahol az oroszok néhány hete a vasúti infrastruktúrát rongálták meg. A légierő rakétafenyegetést jelzett Lohvicja és Luben (Poltava megye), valamint Tetyev (Kijevi terület) térségében.

❗️Video of firefighters battling a burning high-rise in Zaporizhzhia



In Kyiv, a 7-hour air-raid alert and massive drone & missile attack caused damage across the city.

Key consequences by district:

▪️Darnytskyi – drone debris hit cars and a roadway.

▪️Sviatoshynskyi – debris… pic.twitter.com/6E8QnnxfQJ — About Ukraine (@AboutUkrainewar) September 28, 2025

Ezzel párhuzamosan, helyi idő szerint reggel 6 óra előtt a légierő ballisztikus rakétatámadást jelentett Szumi megye ellen.

Reggel 7 óra előtt a légierő újabb rakéták nyugat felől Kijev irányába történő mozgásáról számolt be, a megfigyelőcsatornák pedig több tucat sahed drónt észleltek, amelyek támadták és köröztek a főváros körül. Reggel 7 óra után feloldották a légiriadót az ország nyugati részein, a megfigyelőcsatornák szerint már nem volt rakéta Ukrajna felett.

A sahed drónok Kijev elleni támadása azonban tovább folytatódott. Ukrajna előző nagyszabású bombázása szeptember 20-án éjjel történt, akkor három ember halt meg különböző régiókban.

Az oroszok a vasúti és energia-infrastruktúra lerombolására törekednek,

az elmúlt napokban megpróbálták áram nélkül hagyni a Csernyihivi régiót.